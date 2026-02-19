    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. পরিবেশ প্রকৃতি
    14. প্রবাসের খবর
    15. ফিচার
    16. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    17. বিনোদন
    18. বিশেষ প্রতিবেদন
    19. রাজনীতি
    20. শিক্ষাঙ্গন
    21. শেখ হাসিনার পতন
    22. সম্পাদকীয়
    23. সারাদেশ
    24. স্বাস্থ্য
    25. হট আপ নিউজ
    26. হট এক্সলুসিভ
    27. হাই লাইটস
    সারাদেশ   | |   কক্সবাজার

    রোহিঙ্গাদের ফেরাতে যে আশ্বাস দিলেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান পুত্র বিলাল

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০২৬ ৭:২৭ অপরাহ্ণ
    • রোহিঙ্গাদের ফেরাতে যে আশ্বাস দিলেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান পুত্র বিলাল

      কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) কার্যালয়ে রোহিঙ্গাদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্টের ছেলে নেকমেতিন বিলাল এরদোয়ান | সংগৃহীত ছবি | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

    Link Copied!

    রোহিঙ্গাদের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করতে আর্ন্তজাতিকভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে বলে জানিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের ছেলে নেকমেতিন বিলাল এরদোয়ান বলেছেন ‘গত ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকে তুরস্ক সরকার রোহিঙ্গাদের পাশে আছে।’

    বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) কার্যালয়ে সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে নেকমেতিন বিলাল এরদোয়ান এ তথ্য জানান।

    এর আগে বেলা পৌনে ১১টার দিকে ঢাকা থেকে বিশেষ বিমানে একদিনের সফরে রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনে কক্সবাজারের পৌঁছায় তুরস্কের প্রেসিডেন্টের ছেলে নেকমেতিন বিলাল এরদোয়ানের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে তার সফরসঙ্গী রয়েছেন জার্মানির সাবেক তারকা ফুটবলার মেসুত ওজিল।

    এ সময় কক্সবাজার বিমানবন্দরে প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল মান্নান ও জেলা পুলিশ সুপার এ এন এম. সাজেদুর রহমান।

    এরপর প্রতিনিধি দলটি কক্সবাজারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয় পরিদর্শনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা এবং রোহিঙ্গা শিবিরে কর্মরত তুরস্কের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

    এ সময় তিনি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানান।

    মতবিনিময় সভা শেষে নেকমেতিন বিলাল এরদোয়ানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি উখিয়ার রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনে রওনা দেন।

    প্রতিনিধি দলটি উখিয়া উপজেলার বালুখালী ৯ নম্বর রোহিঙ্গা শিবিরে পৌঁছে তার্কিস ফিল্ড হাসপাতাল এবং তুরস্কের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা টিকা (টিআইকেএ) পরিচালিত মাল্টিপারপোজ অ্যাডুকেশন এন্ড কালচারাল সেন্টার পরিদর্শনের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের নিয়ে আয়োজিত একটি চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণের কথা রয়েছে।

    ফুটবল ম্যাচ শেষে তুরস্কের প্রেসিডেন্টপুত্র নেকমেতিন বিলাল এরদোয়ান ও জার্মানির সাবেক তারকা ফুটবলার মেসুত ওজিলসহ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সঙ্গে ইফতার করবেন।

    একদিনের এই সরকারি সফরে প্রতিনিধি দল রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে।

    প্রতিনিধি দলে তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থার সভাপতি আব্দুল্লাহ এরেন, ঢাকাস্থ তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা রয়েছেন।

    রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন শেষে কক্সবাজার থেকে রাতেই বিমানে ঢাকায় রওনা দেয়ার কথা রয়েছে তুরস্কের প্রেসিডেন্টপুত্রের।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5940

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • ভারতে কেরালায় নির্বাচনের আগে কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্করের মন্তব্যে বিতর্ক তুঙ্গে
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • গণভোটের ফল বাতিল চেয়ে রিট
  • কুমিল্লায় পাগলা কুকুরের কামড়ে পাঁচ শিশু আহত
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • ভোটের দিন যেমন থাকবে সারাদেশের আবহাওয়া
  • নতুন চাকরিতে যোগ দিলেন সদ্য সাবেক প্রেস সচিব
  • কাঁচা পাটের অস্বাভাবিক দামের কারণে পাটকলে উৎপাদন বন্ধ
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…