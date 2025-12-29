অপরাধীরা যেন সীমান্ত দিয়ে পালাতে না পারে, বিজিবিকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সন্ত্রাসী ও অপরাধীরা যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য বিজিবিকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
সোমরাব (২৯ ডিসেম্বর) সকালে পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
বিজিবি দিবসের অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, “বিজিবি এক সুদীর্ঘ ও গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আজকের বিজিবি এক ‘ত্রিমাত্রিক’ বাহিনী হিসেবে দেশের সীমান্ত সুরক্ষা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা ও জনকল্যাণমূলক কাজে অনন্য ভূমিকা রাখছে। বিজিবির উন্নয়নে সরকার সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় অতন্ত্য ন্যায়ানুগ পন্থায় নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।”
তিনি বলেন, “সীমান্ত দিয়ে কোনো মাদক প্রবেশ করবে না। স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত সতর্কতা আনয়ন করতে হবে। সীমান্ত দিয়ে অবৈধ পথে বিজিবির চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশীয় কোন পণ্য বিদেশে পাচার হবে না। যে সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারী চোরাকারবারী ও মাদক পাচারকারীদের সহায়তা করে কিংবা সাহায্য করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”
প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত কৌশলী ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, “দেশের স্বার্থ শতভাগ রক্ষা করতে হবে। সীমান্ত ব্যবহারকারী চোরাকারবারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে। সীমান্তে প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”
তিনি বলেন, “দেশ থেকে কোনো অপরাধী, সন্ত্রাসী সীমান্ত দিয়ে পলায়ন করতে না পারে সে বিষয়ে আপনাদের কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ‘চেইন অব কমান্ড’-এর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য বজায় রাখবেন। সীমান্ত রক্ষার পবিত্র দায়িত্বের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার যেকোনো দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পালন করবেন।”
সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দেশের মানুষের আস্থার প্রতীক হয়ে বিজিবি তার গৌরবময় অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন।