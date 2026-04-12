    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়   | |   ঢাকা

    ভোজ্য তেলের দাম নিয়ে সুখবর জানালেন বাণিজ্যমন্ত্রী

    নিজস্ব প্রতিবেদক :
    এপ্রিল ১২, ২০২৬ ৯:৪০ অপরাহ্ণ
    বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, রান্নায় ব্যবহৃত ভোজ্যতেল দাম আপাতত বাড়ছে না। রোববার (১২ এপ্রিল) দেশের ভোজ্যতেল সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথা জানান বাণিজ্যমন্ত্রী।

    বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশের মানুষ এ সময় যুদ্ধসহ নানা বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে শঙ্কার মধ্যে আছে। আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার হচ্ছে, এর মধ্যে যেন কোনো পণ্যের দাম না বাড়ে। সেটিকে লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে আমরা পদক্ষেপ নেব।’

    মন্ত্রী বলেন, ‘ভোজ্যতেল নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করি। এটি একটি সংবেদনশীল পণ্য। এটির দাম বাড়লে ক্রেতারা নাখোশ হোন। এজন্য নিয়মিত বিরতিতে আমরা দেশের তেলের সরবরাহ পরিস্থিতি, আমদানি পর্যালোচনা করি। তবে বৈঠকে দাম বাড়ানোর বিষয়ে এখনো বলার মতো কিছু হয়নি।’

    বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) থেকে ভোজ্যতেলের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে রেখেছিল মিল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন। তার কয়েকদিন আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে তারা এ প্রস্তাব দিয়েছিল।

    তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি) প্রস্তাবটি যাচাই-বাছাই করে ভোজ্যতেলের দাম না বাড়ানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 241

    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
