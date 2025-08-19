পাবনায় অস্ত্র তৈরির আস্তানায় অভিযান, আটক ২

পাবনার আতাইকুলা এলাকায় অস্ত্র তৈরির আস্তানায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। সেখান থেকে রিভলবারসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ভোররাতে পাবনার আতাইকুলা থানার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের চতরাবিল এলাকায় অভিযান চালানো হয়। ডিপ টিউবওয়েলের ঘরে গড়ে ওঠা ময়েজ বাহিনীর আস্তানায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এ অভিযান পরিচালনা করে।
আটককৃতরা হলেন- পাবনা সদর থানার নিয়ামতপুর গ্রামের মোস্তফার ছেলে মনির হোসেন (৪০) ও একই থানার খোদাইপুর গ্রামের দিরাজের ছেলে রেজাউল করিম (৪২)।
পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে চতরাবিল এলাকার ময়েজ বাহিনী বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আতাইকুলা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালায়। বিলের মধ্যে আস্তানা থেকে একটি রিভলবার, তিনটি গুলিসহ ওয়ানশুটারগান তৈরির ব্যাট, ব্যারেল, ছাঁচ, কাটিং মেশিন, ড্রিল মেশিন, ওয়েলডিং মেশিন, লোহার পাত, গানপাউডারের মতো উপকরণসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, চতরাবিলের দুর্গম চরাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই ময়েজ বাহিনীর তৎপরতা ছিল। দিনের বেলায় তেমন দেখা না গেলেও রাতে তারা অস্ত্রসহ মহড়া দিত। এতে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত ছিল।
আতাইকুলা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একেএম হাবিবুল ইসলাম জানান, ময়েজ বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে চতরা বিলকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও ডাকাতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রেখেছিল। ময়েজের নামে একাধিক অস্ত্র মামলা রয়েছে। অস্ত্র তৈরির কারখানা ধ্বংস করা হয়েছে এবং আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এর সাথে আরও যারা জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।