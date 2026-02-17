    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. পরিবেশ প্রকৃতি
    14. প্রবাসের খবর
    15. ফিচার
    16. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    17. বিনোদন
    18. বিশেষ প্রতিবেদন
    19. রাজনীতি
    20. শিক্ষাঙ্গন
    21. শেখ হাসিনার পতন
    22. সম্পাদকীয়
    23. সারাদেশ
    24. স্বাস্থ্য
    25. হট আপ নিউজ
    26. হট এক্সলুসিভ
    27. হাই লাইটস
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    লক্ষ্মীপুর শহর শিবিরের কমিটি সম্পন্ন

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০২৬ ৬:৫০ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    ২০২৬ সেশনের জন্য বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, লক্ষ্মীপুর শহর শাখার সভাপতি নির্বাচন ও সেক্রেটারি মনোনয়ন সম্পন্ন হয়েছে। সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আবদুল আউয়াল হামদু এবং সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ইসমাঈল হোসেন ফয়সাল।

    ১৭ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্মীপুর শহর শাখার সদস্যদের নিয়ে সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পাদক হা: আবু মুসার সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য এসএম ফরহাদ।

    ২০২৬ সেশনের জন্য শাখা সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষ্যে সদস্য সমাবেশে কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বাক্ষরিত ব্যালট পেপারে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা শেষে সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত আবদুল আউয়াল হামদুকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নবনির্বাচিত সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান।

    সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি আবদুল আউয়াল হামদু শাখা সেক্রেটারি হিসেবে ইসমাঈল হোসেন ফয়সালকে মনোনীত করেন।

    পরিশেষে, দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে সদস্য সমাবেশ সমাপ্ত হয়।

    Editor

    Editor

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 42

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • জাতীয় নির্বাচনঃ বিকাশ-নগদ-রকেটে এক হাজারের বেশি লেনদেন করা যাবে না
  • লেবানন-সিরিয়া সীমান্তে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত ৪
  • তারেক রহমানের মন্ত্রিসভায় থাকছেন ২৫ মন্ত্রী, ২৪ প্রতিমন্ত্রী
  • ভোটের দিন যেমন থাকবে সারাদেশের আবহাওয়া
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • গণভোটের ফল বাতিল চেয়ে রিট
  • আজ পয়লা ফাল্গুন; আর তাইতো এসেছে বসন্ত
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…