ধর্ষণ প্রতিরোধ মঞ্চ লক্ষ্মীপুরের কমিটি গঠন করা হয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক ও দপ্তর সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।
কমিটিতে মোহাম্মদ হামিদ ভুঁইয়াকে আহ্বায়ক ও শাহিন আলম মাহবুবকে সদস্য সচিব করা হয়।
তিন মাসের জন্য গঠিত এ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, যুগ্ম আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীন রিয়াজ, যুগ্ম সদস্য সচিব আশিকুর রহমান, কাজল রেখা, মোঃ এরশাদ, মেহেদী হাসান তানিম, মৌসুমী, আব্দুল ওয়াহেদ, মুখ্য সংগঠক সিফাত রহমান, সংগঠক মোঃ সজিব সরকার, মোঃ আবু তাঈম শান্ত, রবিউল বকসী, রাহান মাহমুদ শিশির, কাজী জেমি ইসলাম, ইনতিসার রহমান আকাশ, শায়েখুল ইসলাম, মোঃ নুরনবী, জিহাদুল ইসলাম রাফি, মোঃ ইয়াইহিয়া মাহমুদ। তথ্য বিষয়ক সম্পাদক ইশান চৌধুরী আকাশ, ছাব্বির চৌধুরী, নজরুল ইসলাম তুহিন। মুখপাত্র ফারহানা ইয়াছমিন বৃষ্টি, সহ মুখপাত্র মোঃ জিহাদুল ইসলাম, সাবিনা আফরিন, নাহিম হোসেন শিহাব, লিজা আক্তার, শরিফুল ইসলাম, মনোয়ার হোসেন, মোঃ মেহেদী হাসান শুভ, মোঃ শাহাদাত সৌরভ। সদস্য তানজির হোসেন ইমন, মারুফা মিতু, কাজী ইশা ইসলাম, তাশদীদ হোসেন মিয়াদ, তানিম হোসেন, মোঃ আজিম মিয়া, মোঃ আরিফুর রহমান, মোঃ মিরাজ মিজি, শাহদাত হোসেন, ফাহাদ হোসাইন, জেসমিন আক্তার, শেখ মোঃ আল আমিন, মোঃ আক্তার হোসেন, আশরাফুল আলম, ইমাম হোসেন সাহেদ, মেহেদী হাসান, মোঃ খোরশেদ আলম, শাহাদাত হোসেন, মেহরাব হাবিব, আশরাফুল শাওন, আহমেদ ইমন হোসাইন, তানজিল মাহমুদ সিয়াম, ইয়াছিন আরাফাত রবিন, মোঃ মাহিন উদ্দিন, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মোঃ মুশফিকুর রহিম, আহসান হাবিব, মোঃ মারুফ হোসেন, মোঃ নাহিদুল ইসলাম মানিক, মোঃ তারেক ভুইয়া দিপু, ইয়াছিন আকিব, মোঃ আরিফুর রহমান ও মোঃ ফাহাদ।