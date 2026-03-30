    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    লক্ষ্মীপুরে জনতা ফিলিং স্টেশন অভিযানে গিয়ে খালি হাতে ফিরলেন ইউএনও

    মো. রুবেল হোসেন
    মার্চ ৩০, ২০২৬ ২:৩০ অপরাহ্ণ
    লক্ষ্মীপুরে জনতা ফিলিং স্টেশন (পেট্রোল পাম্প) কর্তৃপক্ষ মোটরসাইকেল আরোহীদের তেল দেওয়ার নির্ধারিত সময় বেঁধে দিয়ে এক ঘণ্টা আগেই পাম্পে তালা ঝুলিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন শতাধিক মোটরসাইকেল আরোহী।

    সোমবার (৩০ মার্চ) দুপুরে খবর পেয়ে জেলা শহরের দক্ষিণ তেহমুনী জনতা ফিলিং স্টেশনে (পেট্রোল পাম্প) অভিযানে এসে ফিরে যান সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ক্যাথোয়াইপ্রু মারমা ও ভূমি কমিশনার অভি দাস।

    একাধিক মোটরসাইকেল আরোহী ক্ষোভ প্রকাশ করে গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ তেহমুনী পেট্রোল পাম্পে সম্পূর্ণভাবে পেট্রোল ও অকটেন বিক্রি বন্ধ ছিল। হঠাৎ রোববার দিনের বেলা পাম্প কর্তৃপক্ষ তেল বিক্রি করে। সন্ধ্যা ও রাতে তেলের জন্য গেলে পাম্প ম্যানেজার মো. রাসেলসহ অন্য কর্মচারীরা নির্ধারিত সময় বেঁধে দেন—(আজ) মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে তেল বিক্রি করা হবে। এজন্য আমরা সকাল ৯টার পর থেকে পাম্পে অবস্থান নিই। কিন্তু হঠাৎ ১০টার পর তারা অফিস কক্ষে তালা ঝুলিয়ে পাম্প থেকে চলে যায়।

    মেসার্স জনতা ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী মো. জাহাঙ্গীর আলম ও তার ম্যানেজার রাসেলের মুঠোফোন বন্ধ থাকায় তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

    লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ক্যাথোয়াইপ্রু মারমা বলেন, খবর পেয়ে আমরা পেট্রোল পাম্পটি পরিদর্শন করি। কিন্তু পাম্প কর্তৃপক্ষকে পাওয়া যায়নি। নিয়োগপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসার সেখানে ছিলেন। আমরা তাকে দায়িত্ব দিয়েছি—পাম্পের সংশ্লিষ্টরা এলে যেন আমাদের অবহিত করেন।

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 180

    আরও দেখুন
  • ঈদযাত্রায় ৩৭৭ দুর্ঘটনা, প্রাণহানি ৩৯৪
  • ঢাকায় বজ্রবৃষ্টি হতে পারে আজ
  • মুকুলের জোয়ারে ভাটাঃ লক্ষ্মীপুরে আমের ফলন নিয়ে দুশ্চিন্তায় চাষিরা
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • ইরানের পক্ষে যুদ্ধে নামল হুতিরা, ইসরাইলে হামলা
  • বিশ্বের সেরা ১০০ লিড কারখানার ৫২টি বাংলাদেশে
  • ময়মনসিংহ-৬ আসনের ব্যালট-রেজাল্ট শিট হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ
  • লক্ষ্মীপুরে প্রশাসনের সতর্কবার্তাও মানছে না ‘মনির অ্যান্ড ব্রাদার্স’
