    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    চন্দ্রগঞ্জে এক বাজারে পুড়ল অন্তত ২০ দোকান, ফায়ার সার্ভিসের ১ কর্মী আহত

    লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
    ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২৬ ১১:৫৮ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ থানাধীন চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের কামারহাট বাজারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

    মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও জেলা প্রশাসন।।

    স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, রাত প্রায় পৌনে দশটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

    অগ্নিকাণ্ডের ফলে বাজারের অন্তত ২০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের প্রাথমিক দাবি অনুযায়ী, এ ঘটনায় এক কোটি টাকারও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে প্রশাসনের প্রাথমিক হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ লাখ টাকা বলে জানা গেছে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাজারের আলিফ স্টোরের স্বত্বাধিকারী বাহার উদ্দিনের গ্যাসের দোকানে গ্যাসের চুলা মেরামতের সময় হঠাৎ একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আগুন দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আশপাশের দোকানগুলোতে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো বাজার এলাকা ঘন ধোঁয়া ও আগুনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কাপড়ের দোকান, মুদিপণ্য, ইলেকট্রনিক সামগ্রীসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান মালামাল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অনেক ব্যবসায়ী কিছু বুঝে ওঠার আগেই সর্বস্ব হারান।

    খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একাধিক ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় রাত আনুমানিক ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন নেভানোর সময় ফায়ার সার্ভিসের একজন কর্মী আহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

    উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা দিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ পরিমাণ তদন্ত শেষে নিশ্চিত করা হবে। বর্তমানে এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত আছে।

    হঠাৎ এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডে ব্যবসায়ীরা চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তারা দ্রুত সরকারি সহায়তা এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5987

