রমজান উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীপুরে বাজার মনিটরিং, ৪ প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে জেলা প্রশাসন।
আজ মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) উপজেলা সদরের কাঁচাবাজার ও চকবাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযান চলাকালে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা, অধিক দামে পণ্য বিক্রি, ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদ সংরক্ষণে ব্যত্যয় এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না থাকার অভিযোগে কৃষি বিপণন আইনে চারটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
এ সময় কাঁচাবাজার ও মাছ বাজারের ব্যবসায়ীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার বিষয়ে সতর্ক করা হয় এবং নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজিদা আক্তার সূচনা, সোহানা খন্দকার ও জান্নাতুল ছিদ্দিকার নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে কৃষি বিপণন কর্মকর্তার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে জনস্বার্থে এ ধরনের বাজার তদারকি অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।