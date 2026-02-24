র্যাব-১১, সিপিসি-৩, নোয়াখালীর বিশেষ অভিযানে লক্ষ্মীপুরের রামগতি থানার একটি ধর্ষণ মামলার এজাহারভুক্ত একমাত্র আসামি মিলন মাঝি (৪২)কে গ্রেফতার করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে র্যাব জানায় গতকাল সোমবার দুপুর ২টার দিকে ফেনী জেলার সদর থানাধীন লেমুয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১১, সিপিসি-৩, নোয়াখালী এবং র্যাব-৭, সিপিসি-১, ফেনীর যৌথ আভিযানিক দল ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এতে ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি মিলন মাঝিকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ছায়া তদন্তে জানা যায়, ভুক্তভোগীকে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে আসছিল অভিযুক্ত মিলন মাঝি। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার চর রমিজ ইউনিয়নের চর গোসাই গ্রামের দাই বাড়িতে ভুক্তভোগীর স্বামীর বসতঘরে ঘটনাটি ঘটে। ওই সময় ভুক্তভোগী রান্নার কাজ করছিলেন এবং ঘরে অন্য কেউ না থাকার সুযোগে অভিযুক্ত তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
ভুক্তভোগীর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে অভিযুক্ত দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে ভুক্তভোগী তার স্বামীকে বিষয়টি জানিয়ে নিজেই বাদী হয়ে রামগতি থানায় মামলা দায়ের করেন।
মামলার পর থেকেই পলাতক আসামিকে গ্রেফতারের লক্ষ্যে গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করে র্যাব। এরই ধারাবাহিকতায় যৌথ অভিযানে তাকে ফেনী সদর এলাকা থেকে আটক করা হয়।
গ্রেফতারকৃত মিলন মাঝি একই গ্রামের মৃত অদু মিয়ার ছেলে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নিজের পরিচয় স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান র্যাব-১১, সিপিসি-৩, নোয়াখালীর কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মুহিত কবীর সেরনিয়াবাত।