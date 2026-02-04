এই জালেমদের দল বলছে তারা সৎ শাসন করবেঃ তারেক রহমান

গুপ্তদের বিরুদ্ধে সতর্ক ও সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, এই জালেমদের দল বলে সৎ শাসন করবে। কিভাবে তারা সৎ শাসন করবে, ভোটের আগে তারা ব্যালট পেপার ছাপাচ্ছে, সেই ব্যালট পেপার নাকি তারা পকেটে করে নিয়ে যাবে।
বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) বরিশালের নগরের বান্দ রোডের বেলস পার্কের নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, চিন্তা করুন গুপ্তদের কুমিল্লা জেলার একজন নেতা বলেছেন, ১২ তারিখ পর্যন্ত জনগণের পা ধরবেন, ১২ তারিখের পর জনগণ তাদের পা ধরবে। কোন পর্যায়ের মানুষ তারা, এমন কথা যারা বলতে পারে। এতে প্রমাণিত হয়- কি তাদের মেন্টালিটি, জনগণকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলে। এই সব লোক যদি নির্বাচিত হয়, এরা যদি দায়িত্ব পায়; তাহলে জনগণের ভাগ্যে কি দুর্বিষহ অবস্থা আছে- আজকে আমরা বুঝতে পেরেছি।
তারেক রহমান বলেন, কাজে এইসব গুপ্তদের বিরুদ্ধে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। যারা দেশের মানুষকে সম্মান করে না, ১২ তারিখের পর জনগণকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে, তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে আপনাদের। এইসব গুপ্তরা ৮৬ সাল, ৭১ সাল ইতিহাস যদি দেখি আমরা; যারা পালিয়ে গেছে তাদের সাথে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ছিল। তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারে না।
অত্যন্ত কষ্ট ও ঘৃণার সঙ্গে দেখছি জানিয়ে তিনি বলেন, অত্যন্ত কষ্ট ও ঘৃণার সঙ্গে দেখছি, এই জালেমদের নেতা প্রকাশ্যে নারীদের অত্যন্ত কলঙ্কিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেই নেতা ও কর্মীরা মা-বোনদের জন্য সম্মান দেখায় না, শ্রদ্ধা নেই মা-বোনদের প্রতি, তাদের কাছে বাংলাদেশের মানুষ আত্মসম্মানসূচক আচরণ আশা করতে পারে না। তাদের কাছে মানুষের মর্যাদা নেই।
বাংলাদেশ চলবে জনগণের রায়ের মধ্য দিয়ে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, আগামী ১২ তারিখ জনগণ নির্বাচিত করবে তাদের জবাবদিহির সরকার। কিন্তু ৫ আগস্টের পরে দেখেছি, স্বৈরাচার যে ভাষায় জনগণকে কথা বলতো, গুনিমানি ব্যক্তিকে অপদস্থ করতো, মানুষকে ছোট করতো। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে খেয়াল করলাম, সেই রীতি বন্ধ হয়নি। একটি দল গুপ্ত পরিচয়ে পরিচিত। এই গুপ্তরা এখন নতুন জালেমের ভূমিকায় আবির্ভাব হয়েছে দেশের মানুষের কাছে।