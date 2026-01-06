গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    সারাদেশ   | |   জামালপুর

    জামালপুরে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ৬, ২০২৬ ১১:২১ পূর্বাহ্ণ
      সংগৃহীত ছবি

    জামালপুরে লিটনুজ্জামান লিটন নামে আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের টেনিস ক্লাব মোড় থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

    জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বিষয়টি জানিয়েছেন।

    গ্রেফতার লিটনুজ্জামান লিটন পৌর আওয়ামী লীগের ৮ নম্বর ইউনিটের সভাপতির দায়িত্বে আছেন।

    জানা গেছে, লিটন ব্যক্তিগত কাজে সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কার্যালয়ে এসেছিলেন। এসিল্যান্ড অফিসে কাজ শেষ করে বের হয়েই গ্রেফতার হন তিনি। জামালপুর সদর থানার পুলিশ উপপরিদর্শক (এসআই) খাইরুজ্জামান ফাহিমের নেতৃত্ব পুলিশের একটি দল লিটনুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়।

    জামালপুর সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, লিটনুজ্জামানকে জুলাই-আগস্টের ঘটনায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5584

