    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    লক্ষ্মীপুরে জোড়া খুনসহ একাধিক মামলার আসামি কদু আলমগীর গ্রেপ্তার

    লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
    আগস্ট ১১, ২০২৫ ৬:৩৮ অপরাহ্ণ
    লক্ষ্মীপুরের আলোচিত শীর্ষ সন্ত্রাসী আলমগীর হোসেন ওরফে কদু আলমগীর (৪২)কে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। জোড়া খুনসহ অন্তত ২৩টি মামলায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।

    সোমবার (১১ আগস্ট) ভোরে চন্দ্রগঞ্জ থানাধীন উত্তরজয়পুর ইউনিয়নের কংশনারায়ণপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। তিনি ওই গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।

    থানা সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালে বশিকপুরে যুবলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল নোমান ও ছাত্রলীগ নেতা রাকিব হোসেন রাকিব হত্যাকাণ্ড, দত্তপাড়ায় সাংবাদিকদের উপর হামলাসহ একাধিক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় তার সম্পৃক্ততা রয়েছে।

    গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চন্দ্রগঞ্জ থানা পুলিশ ও যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে কদু আলমগীরকে গ্রেপ্তার করে। দুপুরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

    চন্দ্রগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ ফয়জুল আজীম বলেন, “শীর্ষ সন্ত্রাসী কদু আলমগীরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে দুই ডজনেরও বেশি মামলা রয়েছে। সন্ত্রাসী, মাদক কারবারি বা চাঁদাবাজ—কোনো অপরাধীকেই ছাড় দেওয়া হবে না।”

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5314

