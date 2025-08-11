লক্ষ্মীপুরে অস্ত্রসহ সাবেক যুবদল নেতা আটক

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পালেরহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে জেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ফরিদ উদ্দিনকে অস্ত্রসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী। এসময় তার সহযোগী নাইমের বাড়ি থেকে ইয়াবা ও গাঁজাসহ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।
রোববার (১০ আগস্ট) গভীর রাতে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মোঃ রাহাত খানের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।
সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফরিদ উদ্দিনের বিরুদ্ধে সদর থানাসহ একাধিক অস্ত্র ও অন্যান্য অপরাধের মামলা রয়েছে। তিনি পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং স্থানীয়ভাবে ইয়াবা কারবারিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগও আছে তার বিরুদ্ধে।
অভিযানে তার বাড়ি থেকে একটি একনলা বন্দুক ও নগদ এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সহযোগী নাঈমের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা, গাঁজা ও অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।
পুলিশ জানায়, আটক ফরিদ উদ্দিনকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হবে।