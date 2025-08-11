গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
00
    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    লক্ষ্মীপুরে অস্ত্রসহ সাবেক যুবদল নেতা আটক

    লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
    আগস্ট ১১, ২০২৫ ৬:২৬ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পালেরহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে জেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ফরিদ উদ্দিনকে অস্ত্রসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী। এসময় তার সহযোগী নাইমের বাড়ি থেকে ইয়াবা ও গাঁজাসহ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।

    রোববার (১০ আগস্ট) গভীর রাতে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মোঃ রাহাত খানের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

    সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফরিদ উদ্দিনের বিরুদ্ধে সদর থানাসহ একাধিক অস্ত্র ও অন্যান্য অপরাধের মামলা রয়েছে। তিনি পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং স্থানীয়ভাবে ইয়াবা কারবারিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগও আছে তার বিরুদ্ধে।

    অভিযানে তার বাড়ি থেকে একটি একনলা বন্দুক ও নগদ এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সহযোগী নাঈমের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা, গাঁজা ও অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

    পুলিশ জানায়, আটক ফরিদ উদ্দিনকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হবে।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5314

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    সর্বশেষ
    biggapon ad advertis বিজ্ঞাপন এ্যাড অ্যাডভার্টাইজ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…