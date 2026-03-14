‘সরকার প্রতিটি নাগরিকের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে চায়’

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দেশের নাগরিকদের দুর্বল করে রাখা হলে রাষ্ট্র কখনও শক্তিশালী হতে পারে না। তাই সরকার প্রতিটি নাগরিকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে চায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিককে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, সবাই যার যার অবস্থানে থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারলে রাষ্ট্র সব দিক থেকে এগিয়ে যাবে।
আজ শনিবার (১৪ মার্চ) দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ইমাম-মুয়াজ্জিন ও পুরোহিতদের মাঝে সম্মানী প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, খাদেম ও মন্দিরের পুরোহিতসহ বিভিন্ন স্কলার ও ধর্ম গুরুরা অংশগ্রহণ করেন।
ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
তারেক রহমান বলেন, বিএনপি সরকার গঠনের পর ভোটের কালি নখ থেকে মোচনের আগেই আমাদের প্রতিশ্রুতি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থিক সহায়তা কিংবা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিক বৈষম্য দূর করে আমরা সবাই মিলে ভালো থাকবো। জাতীয় নির্বাচনের আগে আমরা জনগণের কাছে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ধাপে ধাপে সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চলছি। ইতোমধ্যে ফ্যামিল কার্ড বিতরণ ও কৃষক ঋণ মওকুফ করা হয়েছে। আজ ইমাম-মুয়াজ্জিন ও পুরোহিতদের সম্মনী প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন হলো। আগামী ১৬ মার্চ দিনাজপুরে খাল খনন এবং ১৪ এপ্রিল কৃষক কার্ড বিতরণ করা হবে।
তারেক রহমান বলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিকের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশকে এমন একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যাতে করে আর কোনও ফ্যাসিবাদ কিংবা তাবেদার অপশক্তি মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে না পারে। আমি বার বার একটি কথা বলি, নাগরিকদের দুর্বল রেখে রাষ্ট্র কখনও শক্তিশালী হতে পারে না।