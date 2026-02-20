নবজাতকের প্রথম চুল কেটে কি সদকা দিতে হয়?

প্রশ্ন: নবজাতকের চুল জন্মের কত দিন পর কাটতে হয়? নবজাতকের প্রথম চুল কেটে কি সদকা দিতে হয়?
উত্তর: সন্তান জন্মের ৭ম দিন বাবার বা তার অবর্তমানে সন্তানের অভিভাবকের দায়িত্ব হল সামর্থ্য থাকলে সন্তানের আকিকা করা, সন্তানের মাথার চুল মুণ্ডন করা এবং তার সুন্দর নাম রাখা।
হাদিসে এসেছে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, প্রতিটি শিশু আকিকার সাথে দায়বদ্ধ থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে পশু জবাই করবে, নাম রাখবে ও মাথা মুণ্ডন করে দিবে। (সুনানে আবু দাউদ: ২৮৩৮)
সপ্তম দিনে আকিকা করা, মাথা মুণ্ডন করা এবং নাম রাখা মুস্তাহাব। তবে এ তিনটির কোনোটি অপরটি সাথে শর্তযুক্ত নয়। তাই কারো আর্থিক সামর্থ্য না থাকার কারণে সে যদি সপ্তম দিন আকিকা করতে না পারে, তাহলেও ওই দিন সন্তানের মাথা মুণ্ডন করে দেবে এবং নামও রাখবে। আকিকা করতে বিলম্ব হলেও এসব কাজে বিলম্ব করবে না। আর হাদিসে যেহেতু সপ্তম দিনে মাথা মুণ্ডন করতে বলা হয়েছে তাই সপ্তম দিনের আগে মুণ্ডন না করাই উচিত।
নবজাতকের প্রথম চুল কাটা বা মাথা মুণ্ডন করার পর চুলের ওজনে স্বর্ণ বা রৌপ্য সদকা করা মুস্তাহাব। হাদিসে এসেছে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের নাতি হাসানের (রা.) আকিকা দিয়ে ফাতেমাকে (রা.) বলেন, তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করে দাও। (সুনানে তিরমিজি: ১৫১৯)
অন্য এক হাদিসে রুপা বা সোনা সদকা করার কথাও এসেছে। (আল মু’জামুল আওসাত: ৫৫৮)
এই মুস্তাহাব আমলের হেকমত কী সে ব্যাপারে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) লিখেছেন, সন্তান যে চুলসহ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তা কেটে ফেলার মাধ্যমে সন্তান একটি অবস্থানে পদার্পণ করে। তাই এর শুকরিয়াস্বরূপ ওই চুলের বিনিময়ে সদকা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা: ২/১৪৫)
উল্লেখ্য, শিশুর জন্মের সপ্তম দিনের ওপরে উল্লেখিত আমলগুলো মুস্তাহাব, ফরজ বা ওয়াজিব নয়। তাই সামর্থ্য না থাকলে বা কষ্টকর হয়ে গেলে এগুলোর কোনোটি কেউ নাও করতে পারে। এ ছাড়া শিশুর শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসক যদি মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেন, তাহলে এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা উচিত।
যেমন আজকাল অনেক শিশুরই সিজারে জন্ম হয়। সিজারে জন্ম নেওয়া শিশুর চামড়া যেহেতু পাতলা থাকে তাই চিকিৎসকরা জন্মের পর এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগে মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করে থাকেন। এ রকম ক্ষেত্রে শিশুর মাথা সপ্তম দিন মুণ্ডন না করলে সমস্যা নেই।
সপ্তম দিন মাথা মুণ্ডন করা না হলেও কেউ যদি চান মাথার চুলের ওজন অনুমান করে স্বর্ণ বা রৌপ্য সদকা করে দিতে পারেন।