    প্রবাসের খবর   | |   লক্ষ্মীপুর

    ওমরাহ শেষে ফেরার পথে রামগঞ্জের একই পরিবারের ৪ জনসহ নিহত ৫ বাংলাদেশি

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০২৬ ৪:৩৭ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    সৌদি আরবে ওমরাহ পালন শেষে বাসায় ফেরার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার একই পরিবারের চার সদস্যসহ মোট পাঁচজন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পরিবারের আরও এক শিশু গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

    সৌদি আরবের স্থানীয় সময় রোববার গভীর রাতে আবহা শহরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

    স্বজনদের বরাতে জানা যায়, ওমরাহ পালন শেষে পরিবারের সদস্যরা গাড়িতে করে বাসায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

    নিহতরা হলেন— সৌদি প্রবাসী মিজানুর রহমান (৪০-এর কোঠায়), তার স্ত্রী মেহের আফরোজ সুমি (৩০), তাদের কিশোরী কন্যা মোহনা/মেহের আফরোজ (১৩), দেড় বছর বয়সী শিশু কন্যা সুবহা আক্তার এবং গাড়িচালক বাবর (৩০)। দুর্ঘটনায় আহত অপর কন্যা ফাইজা আক্তার (১১) আশঙ্কাজনক অবস্থায় জেদ্দার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

    পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মিজানুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চলতি মাসের শুরুতে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যান। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ফেরার সময়ই ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

    নিহতের বড় ভাই বাহারুল আলম গণমাধ্যমকে জানান, প্রবাসী আত্মীয়ের মাধ্যমে প্রথমে তারা দুর্ঘটনার খবর পান। পরে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। তিনি বলেন, “একটি পরিবারের চারজন সদস্যকে একসঙ্গে হারানো আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।”

    রামগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারাশিদ বিন এনাম বলেন, “সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হওয়ার খবর পেয়েছি। এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে”।

    এ ঘটনায় রামগঞ্জে নিহতের এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। একসঙ্গে পরিবারের চার সদস্যের মৃত্যুর সংবাদে স্বজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে চলছে শোক ও স্তব্ধতা।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5888

