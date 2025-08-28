ডিআরইউতে ‘মঞ্চ ৭১’ অনুষ্ঠানে উত্তেজনাঃ লতিফ সিদ্দিকীসহ ডিবি ১১

মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন প্ল্যাটফর্ম ‘মঞ্চ ৭১’ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের সময় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে অনুষ্ঠানে একদল লোক সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীকে ঘিরে ফেলে এবং তাকে আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায়।
ঘটনার প্রাথমিক দিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে ‘আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সংবিধান’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল গণফোরামের সাবেক সভাপতি ড. কামাল হোসেনের। আলোচনাসভায় প্রথমে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান (কার্জন), যিনি দেশের সংবিধানকে রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা সম্পর্কে সতর্ক করেন।
কিন্তু অধ্যাপক কার্জনের বক্তব্য শেষ হবার আগেই একদল ব্যক্তি মিলনায়তনে প্রবেশ করে স্লোগান দিতে থাকে। তারা ‘জুলাইয়ের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার’, ‘লীগ ধর, জেলে ভর’, ‘জুলাইয়ে যোদ্ধারা এক হও লড়াই করো’ প্রভৃতি স্লোগান দিতে দিতে আলোচনার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে এবং অংশগ্রহণকারীদের অবরুদ্ধ করে রাখে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ‘জুলাই যোদ্ধা’ ব্যানারে আল আমিন রাসেলের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক অনুষ্ঠানস্থলে এসে লতিফ সিদ্দিকী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের অবস্থান ঠেকাতে চেষ্টা করেন।
উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা বলেন, “সব দল-মতের মুক্তিযোদ্ধাদের এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমরা প্রোগ্রাম শুরু করেছি। লতিফ সিদ্দিকী এসেছেন, তবে কামাল হোসেন আসেননি। কিছুক্ষণ পর ২০-২৫ জন যুবক এসে হট্টগোল শুরু করে এবং আমাদের ঘিরে ফেলে। তবে কারও ওপর হাত তোলা হয়নি।”
উত্তেজনার এক পর্যায়ে রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) মো. মাসুদ আলম ও হাফিজ আল আসাদের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লতিফ সিদ্দিকীসহ কয়েকজনকে ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। আটকদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান (কার্জন), আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা, আইনজীবী ও অন্যান্য ব্যক্তিরা রয়েছেন। তাঁদের প্রথমে শাহবাগ থানায় নেওয়া হয়, পরে ডিবি হেফাজতে রাখা হয়। শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাশেদ জানান, “এখন তো এখান থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া ছাড়া বিকল্প ছিল না। ঊর্ধ্বতনরা পরে সিদ্ধান্ত নেবেন।”
ঘটনার প্রেক্ষাপট হিসেবে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি রোধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে ‘মঞ্চ ৭১’ প্ল্যাটফর্মটি গত ৫ আগস্ট আত্মপ্রকাশ করেছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, নতুন প্রজন্ম ও ছাত্র-জনতার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এই মঞ্চের সমন্বয় করছেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ (বীর প্রতীক) ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে ভাঙা একটি টেবিল পড়ে থাকতে দেখেছে। এ ঘটনার মাধ্যমে ‘মঞ্চ ৭১’-এর প্রথম কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচিত হয়েছে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রক্ষার পাশাপাশি দেশের সংবিধান রক্ষা ও গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করা হয়েছে।