শাহজালাল বিমানবন্দরে ৮৮৭ গ্রাম স্বর্ণসহ আটক ৩

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনটি পৃথক পৃথক অভিযানে ৮৮৭ দশমিক ৫০ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। অভিযানে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৮২ লাখ টাকা।
রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে ও দুপুরে বিমানবন্দরের আগমনী ও বহির্গমন টার্মিনালে এসব অভিযান পরিচালিত হয়।
এপিবিএনের সূত্রে জানা যায়, সকাল ৯টা ২০ মিনিটে বহির্গমন টার্মিনালের গোলচত্বরে তল্লাশির সময় মো. সালেহ ফয়সাল (২৭) এর কাছ থেকে ২৯৩ দশমিক ৫০ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করা হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ৩৬ লাখ টাকা। পরে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে ২ নম্বর আগমনী টার্মিনালে মনিরুল ইসলাম (৩৪) এর কাছ থেকে ৩৯৫ গ্রাম স্বর্ণ জব্দ করা হয়। এর বাজারমূল্য প্রায় ৪৬ লাখ টাকা। এ দুই ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এছাড়া সকাল ১০টা ২০ মিনিটে ২ নম্বর আগমনী টার্মিনালে মাসুম রানা (৩২) নামে আরো এক ব্যক্তিকে আটক করে তার কাছ থেকে ১৯৯ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে পাঠানো হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা স্বীকার করেছে, দীর্ঘদিন ধরে তারা বিমানবন্দরে সক্রিয় স্বর্ণ চোরাচালান সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত থেকে রিসিভার হিসেবে কাজ করছিল। তারা বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এসব স্বর্ণ বাংলাদেশে নিয়ে আসতো।
এ বিষয়ে এপিবিএন-১৩ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, “বিমানবন্দর এলাকায় চোরাচালান রোধে আমরা সবসময় সতর্ক। স্বর্ণ চোরাচালান প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে এপিবিএন।”