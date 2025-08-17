গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    সারাদেশ   | |   ঢাকা

    শাহজালাল বিমানবন্দরে ৮৮৭ গ্রাম স্বর্ণসহ আটক ৩

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ১৮, ২০২৫ ১:৪২ পূর্বাহ্ণ
    • শাহজালাল বিমানবন্দরে ৮৮৭ গ্রাম স্বর্ণসহ আটক ৩

      সংগৃহীত ছবি | ১৭ আগস্ট, ২০২৫

    Link Copied!

    ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনটি পৃথক পৃথক অভিযানে ৮৮৭ দশমিক ৫০ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। অভিযানে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৮২ লাখ টাকা।

    রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে ও দুপুরে বিমানবন্দরের আগমনী ও বহির্গমন টার্মিনালে এসব অভিযান পরিচালিত হয়।

    এপিবিএনের সূত্রে জানা যায়, সকাল ৯টা ২০ মিনিটে বহির্গমন টার্মিনালের গোলচত্বরে তল্লাশির সময় মো. সালেহ ফয়সাল (২৭) এর কাছ থেকে ২৯৩ দশমিক ৫০ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করা হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ৩৬ লাখ টাকা। পরে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে ২ নম্বর আগমনী টার্মিনালে মনিরুল ইসলাম (৩৪) এর কাছ থেকে ৩৯৫ গ্রাম স্বর্ণ জব্দ করা হয়। এর বাজারমূল্য প্রায় ৪৬ লাখ টাকা। এ দুই ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

    এছাড়া সকাল ১০টা ২০ মিনিটে ২ নম্বর আগমনী টার্মিনালে মাসুম রানা (৩২) নামে আরো এক ব্যক্তিকে আটক করে তার কাছ থেকে ১৯৯ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে পাঠানো হয়।

    জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা স্বীকার করেছে, দীর্ঘদিন ধরে তারা বিমানবন্দরে সক্রিয় স্বর্ণ চোরাচালান সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত থেকে রিসিভার হিসেবে কাজ করছিল। তারা বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এসব স্বর্ণ বাংলাদেশে নিয়ে আসতো।

    এ বিষয়ে এপিবিএন-১৩ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, “বিমানবন্দর এলাকায় চোরাচালান রোধে আমরা সবসময় সতর্ক। স্বর্ণ চোরাচালান প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে এপিবিএন।”

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5386

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…