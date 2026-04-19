    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    রামগতিতে ২৪ ড্রাম অবৈধ ডিজেল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

    রামগতি (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
    এপ্রিল ১৯, ২০২৬ ১০:৪১ অপরাহ্ণ
    লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৪ ড্রাম অবৈধ জ্বালানি তেল (ডিজেল) উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় অবৈধভাবে ডিজেল মজুত করে বেশি দামে বিক্রি করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

    গত রোববার (১৯ এপ্রিল) উপজেলার চর গাজী ইউনিয়নের ব্রিজঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ তেল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ডিজেলের আনুমানিক বাজারমূল্য ৫ লাখ ৫২ হাজার টাকা।

    পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত রোববার রামগতির চর গাজী ইউনিয়নের ব্রিজঘাট এলাকার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একটি বিশেষ টিম অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে অবৈধভাবে মজুত করা ২৪ ড্রাম ডিজেল উদ্ধার করা হয়। বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অধিক মুনাফায় বিক্রির উদ্দেশ্যে এই তেল মজুত করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।

    এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে রামগতি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। আসামিদের বিরুদ্ধে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩-এর ১৩ ও ১৬ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে শনিবার বিকেলে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।

    রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিটন দেওয়ান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ২৪ ড্রাম ডিজেলসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।’ জনস্বার্থে এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

    আরও দেখুন
  • ইরানকে ‘উপযুক্ত সময়ে’ ধ্বংসের হুমকি ট্রাম্পের
  • ঢাকায় বজ্রবৃষ্টি হতে পারে আজ
  • মদিনায় হুন্ডির অভিযোগ: সিএনজি চালক এখন কোটি টাকার মালিক
  • মুকুলের জোয়ারে ভাটাঃ লক্ষ্মীপুরে আমের ফলন নিয়ে দুশ্চিন্তায় চাষিরা
  • ৩ মাসের পেট্রোল-অকটেন মজুত রয়েছে
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • আবু সাঈদ হত্যা: দুই পুলিশ সদস্যর মৃত্যুদণ্ড, অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা
  • ইভ্যালির মালিক রাসেল দম্পতির বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা
