    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    আন্তর্জাতিক

    নেপালে বাস দুর্ঘটনায় ব্রিটিশ পর্যটকসহ ১৯ জনের প্রাণহানি

    আন্তর্জাতিক ডেস্কঃ
    ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২৬ ১২:৫৬ অপরাহ্ণ
    নেপালে বাস দুর্ঘটনায় ব্রিটিশ পর্যটকসহ ১৯ জনের প্রাণহানি

    নেপালে একটি যাত্রীবাহী বাস পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পার্শ্ববর্তী বরফাচ্ছাদিত নদীতে পড়ে গেলে একজন ব্রিটিশ পর্যটকসহ ১৯ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ২৫ জন।

    সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে পর্যটন নগরী পোখারা থেকে রাজধানী কাঠমান্ডুতে যাওয়ার পথে বাসটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। এ সময় বাসটি রাস্তা থেকে ২০০ মিটার (৬৫৫ ফুট)-এরও বেশি গভীর ধাদিং জেলার ত্রিশুলি নদীতে পড়ে যায়।

    স্থানীয় জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা প্রকাশ দাহাল বলেন, হতাহত ৪৪ জন যাত্রীর মধ্যে ১৯ জন নিহত হয়েছেন এবং ২৫ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি নিশ্চিত করেন যে, নিহতদের মধ্যে একজন ব্রিটিশ নাগরিকও রয়েছেন।

    তিনি বিস্তারিত আর কিছু না জানিয়ে বলেন, বাস দুর্ঘটনায় একজন চীনা এবং একজন নিউজিল্যান্ডের নাগরিক আহত হয়েছেন।

    জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তা মোহন প্রসাদ নুপান বলেন, ভোর নাগাদ উদ্ধার অভিযান সম্পন্ন হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

