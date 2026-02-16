    •  প্রচ্ছদ
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    আন্তর্জাতিক

    লেবানন-সিরিয়া সীমান্তে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত ৪

    আন্তর্জাতিক ডেস্কঃ
    ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০২৬ ১২:৩৪ অপরাহ্ণ
    লেবাননের পূর্বাঞ্চলে সিরিয়া সীমান্তের কাছে ইসরায়েলি বিমান হামলায় চারজন নিহত হয়েছেন।

    সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) ভোরে এ হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

    ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, মাজদাল আনজার এলাকায় ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের (পিআইজে) সদস্যদের লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়েছে।

    লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার খবরে বলা হয়েছে, একটি ইসরায়েলি ড্রোন সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

    পরে গাড়ির ভেতর থেকে চারটি মরদেহ বের করা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছে।
    ২০২৪ সালের নভেম্বরে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে দীর্ঘদিনের সংঘাতের পর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও, এরপরও লেবাননে ইসরাইলের হামলা অব্যাহত রয়েছে। ইসরায়েলের দাবি, তারা ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্য করেই এসব হামলা চালাচ্ছে।

    যুদ্ধবিরতির পর লেবাননে ইসলামিক জিহাদের বিরুদ্ধে এটিই ইসরায়েলের প্রথম হামলা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

    শীর্ষ সংবাদ

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5884

