    জাতীয়

    তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেতে পারেন মোদিঃ ভারতীয় গণমাধ্যম

    শীর্ষ সংবাদ ডেস্ক
    ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০২৬ ৯:১২ অপরাহ্ণ
    • তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেতে পারেন মোদি—ভারতীয় গণমাধ্যম

      তারেক রহমান ও নরেন্দ্র মোদি

    Link Copied!

    বাংলাদেশের সম্ভাব্য নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা করছে বিএনপি। আজ শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) তারেক রহমানের পররাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক উপদেষ্টা ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ডব্লিউআইওএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বলে দাবি করছে দেশটির ভারতীয় গণমাধ্যম।

    ডব্লিউআইওএন তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক জোরদার করার অংশ হিসেবে মোদিকে এই আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন কবির।

    তিনি ডব্লিউআইওএনকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানান, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা করছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে এই অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারেক রহমানের পররাষ্ট্রনীতির একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো এই অঞ্চলকে প্রভাবশালী করে গড়ে তোলা। শপথ গ্রহণের প্রস্তুতির জন্য আমাদের হাতে সময় খুব কম, তবুও আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এটি একটি বড় শুভেচ্ছার নিদর্শন।’

    তিনি আরও বলেন, ‘কাউকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ হলো তাঁর উপস্থিত থাকার বিষয়ে একটি প্রত্যাশা থাকা। এটি স্রেফ একটি সৌজন্য নয়, বরং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার একটি বার্তা।’

    তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের কূটনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে হুমায়ুন কবির বলেন, নতুন সরকার আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ অনুসরণ করতে চায়। তিনি বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি এই অঞ্চলের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা সম্ভব। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) এবং বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশনের (বিমসটেক) মতো বহুপাক্ষিক মঞ্চগুলোকে আমরা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে চাই।’

    প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যায়। এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিএনপির ভূমিধস জয়ের পর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে শুভেচ্ছার ঢল নামে। এর মধ্যেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টেলিফোনে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেছেন। ফোনালাপে মোদি বিএনপির এই ‘অসাধারণ বিজয়ে’ তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান এবং একটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ গঠনে ভারতের অব্যাহত সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

    হুমায়ুন কবির তাঁর সাক্ষাৎকারে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের ‘রিসেট’ বা নতুন শুরুর ইঙ্গিত দিলেও ভারতে শেখ হাসিনার অবস্থান নিয়ে কিছু উদ্বেগের কথাও জানান।

