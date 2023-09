শেখ হাসিনা-নরেন্দ্র মোদি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্বের ২০ শীর্ষ অর্থনীতির দেশের জোট জি-২০ এর সম্মেলনে যোগ দিতে শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে যান শেখ হাসিনা।

এদিনই মোদির সঙ্গে তার সরকারি বাসভবনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। সন্ধ্যায় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী একান্ত বৈঠক করেন।

বৈঠকের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইটারে বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। গত ৯ বছরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অগ্রগতি খুবই আনন্দদায়ক। বৈঠকে কানেক্টিভিটি, বাণিজ্যিক সংযোগ এবং আরও অনেক ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে।’

Had productive deliberations with PM Sheikh Hasina. The progress in India-Bangladesh relations in the last 9 years has been very gladdening. Our talks covered areas like connectivity, commercial linkage and more. pic.twitter.com/IIuAK0GkoQ

— Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2023