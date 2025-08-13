গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    “প্রেস সচিবের দায়িত্ব শেষে সাংবাদিকতায় ফিরে যাব”

    আগস্ট ১৪, ২০২৫ ১:০৯ পূর্বাহ্ণ
    • প্রেস সচিবের দায়িত্ব শেষে সাংবাদিকতায় ফিরে যাব: শফিকুল আলম

      অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম | সংগৃহীত ফাইল ছবি

    ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাঁচ দিন পর ১৩ আগস্ট, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব হিসেবে নিয়োগ পান শফিকুল আলম।

    বুধবার (১৩ আগস্ট) প্রেস সচিব হিসেবে এক বছর পূর্ণ করেছেন শফিকুল আলম। প্রেস সচিব হিসেবে গত এক বছর তার দায়িত্ব পালন কেমন কেটেছে, তা তিনি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

    এই সময়ে সাংবাদিকদের কাছ থেকে পাওয়া কিছু প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরেছেন সেখানে। দায়িত্ব শেষে আবারও সাংবাদিকতায় ফিরে যাওয়ার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেছেন তিনি।

    প্রেস সচিব লিখেছেন, এটি একটি অসাধারণ যাত্রা ছিল- একটি বিদেশি সংস্থার ব্যুরো চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন থেকে দৈনিক স্পটলাইটে এসেছিলাম। গত এক বছরে আমি প্রতিদিন নতুন কিছু শিখেছি। কাজটি গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছে এবং তা আস্তে আস্তে গড়ে তুলতে হয়েছে। আগে যেহেতু এটি মূলত আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব ছিল।

    তিনি লিখেছেন, আমি কি ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করেছি? আমার বিশ্বাস, করেছি- যদিও কিছু বন্ধুর ভিন্নমত আছে। এটি স্বাভাবিক; আমি তাদের মতামতকে সম্মান করি। আমি আরও ভালো করতে চেয়েছিলাম। আমার ভুলের বেশিরভাগই সময় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কখনো দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি করেছি, আবার কখনো প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিতই হয়নি। যোগাযোগ, অর্থনীতির মতো, প্রায়ই একে ‘বিষণ্ন বিজ্ঞান’ বলা হয়। এখানে কিছু নিয়ম আছে, তবে বাস্তবতা সবসময় সেই নিয়ম মেনে চলে না।

    শফিকুল আলম লিখেছেন, আমার স্ত্রী, সন্তান ও ভাইবোনদের জন্য এই বছরটি কঠিন ছিল। তারা আমার পদে দায়িত্বের সঙ্গে আসা চাপ ও নজরদারি সহ্য করেছে। আমি কিছু বন্ধু হারিয়েছি, যার মধ্যে সাংবাদিক সমাজের বন্ধুরাও রয়েছেন। কিছু তরুণ সাংবাদিক প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছেন এবং আমাকে ‘স্পিন ডাক্তার’ হিসেবে দেখেছেন। তবে আমি কোনো কিছু ঘুরিয়ে বলি না- সাদা মানে সাদা, কালো মানে কালো বলি। ব্যাখ্যার পার্থক্য মানে একপক্ষ মিথ্যা বলছে, এমন নয়।

    প্রেস সচিব হিসেবে এক বছরে পাওয়া কিছু প্রশ্নকে ‘আলোচিত’ অভিহিত করে সেগুলো ফেইসবুক পোস্টে তুলে ধরেন শফিকুল।

    বাংলাদেশ অবজারভারে ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে তার সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। সাড়ে ৭ বছর ক্রীড়া সাংবাদিকতার পর বাণিজ্য বিষয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসে। আড়াই বছর সেখানে কাজ করে ২০০৫ সালে এএফপিতে যোগ দেন। এএফপিতে প্রথম সাত বছর করেসপন্ডেন্ট হিসেবে এবং পরে ঢাকার ব্যুরো প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

    গত বছরের সবচেয়ে আলোচিত প্রশ্নগুলির কয়েকটি দেওয়া হল- যা নিয়ে তিনি সমালোচিত হয়েছেন :

    হাসিনা ডাস্টবিনে ময়লা ফেলা কি প্রয়োজনীয় ছিল?

    হ্যাঁ। তিনি ছিলেন এক নির্মম স্বৈরশাসক, এবং জুলাই-উত্তর বাংলাদেশে তাকে তার অবস্থান বোঝানো জরুরি ছিল।

    আপনি কি বামপন্থিদের ‘বনসাই’ বলেছেন?

    না। আমি বলেছিলাম, তারা বাংলাদেশকে বনসাই আকারে রাখতে চায়।

    আপনার মেয়াদ শেষ হলে কি রাজনীতিতে যোগ দেবেন?

    না। আমি সাংবাদিকতায় ফিরে যাব, ইনশাআল্লাহ।

    আপনাকে কি লন্ডনে আক্রমণ করেছিল আওয়ামী সমর্থকরা?

    না। চাথাম হাউজের বাইরে কিঞ্চিৎ চিৎকার করেছিল। এটা ছিল পশ্চিমা ধাঁচের প্রতিবাদ। তারা ১৬ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন এরকম প্রতিবাদ করতে পারত। খুন করার চেয়ে ঘেউ ঘেউ করা ভালো।

    আপনি কি সরকারি মুখপাত্র, নাকি প্রেস সচিব?

    হোয়াইট হাউস মডেল অনুযায়ী, প্রেস সচিব একইসঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রেস সচিব ও সরকারের মুখপাত্র। এই দুই দায়িত্ব একে অপরের সঙ্গে মিশে থাকে।

    ‘স্টারমার কানাডা সফর করছেন’ মন্তব্যটি কি ইচ্ছাকৃত ছিল?

    না। প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাজ্য সফরের প্রথম দিনে, একজন ব্রিটিশ এমপি জানিয়েছিলেন যে- তিনি সন্দেহ করছেন যে স্টারমার হয়ত কানাডায়। আমি প্রেসকে বলেছিলাম যে সে ‘সম্ভবত’ কানাডাতে। ধারাভাষ্যকাররা ‘সম্ভবত’ বাদ দিয়েছিল। আমার ভুল হয়েছিল- কথা বলার আগে চেক করে নেওয়া উচিত ছিল।

    আপনি কি এই কাজটি উপভোগ করছেন?

    অবশ্যই। এটি ছিল এক বিশাল শিক্ষামূলক ভ্রমণ।

    চাপ অনুভব করেছেন?

    না, তবে আমি চাইতাম দিন ৩৬ ঘণ্টা থাকুক।

    আপনি আপনার সরকারের কার্যক্রমকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

    এ++। ইতিহাস সদয় হবে। বড় সংস্কার চলছে, বিচার দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, এবং এখন মূল লক্ষ্য হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন।

    আপনি আপনার প্রেস উইংকে কীভাবে রেট করেন?

    ট্রেইলব্লেজার- ভবিষ্যতের প্রেস উইংয়ের জন্য একটি উচ্চ বার স্থাপন করা হয়েছে।

    আপনি কি এখন ধনী?

    না। আমার সঞ্চয়ের একটি ভালো অংশ শেষ হয়ে গেছে।

    আপনার সবচেয়ে বড় চিন্তা?

    লাইভ ব্রিফিং বা টকশোতে ভুল কিছু বলে ফেলা- যেখানে কোনো উপায় নেই কথাটি ফিরিয়ে নেওয়ার।

    Today marks my first anniversary as Press Secretary to Chief Adviser Professor Muhammad Yunus.

    It’s been an incredible…

    Posted by Shafiqul Alam on Wednesday 13 August 2025

