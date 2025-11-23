গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    স্বাস্থ্য

    নভেম্বরেও ভয়ংকর ডেঙ্গু, আরও ৮ মৃত্যু

    শীর্ষ সংবাদঃ
    নভেম্বর ২৩, ২০২৫ ৫:২৬ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    ডেঙ্গুতে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও আট জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৭৭৮ জন। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩৬৪ জনের।

    রোবার (২৩ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

    এতে জানানো হয়, চলতি বছরের এ বছরের জানুয়ারি থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ হাজার ২৬৪ জন।

    এদিকে গত একদিনে সারা দেশে এক হাজার ১১১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছেন ৮৭ হাজার ৪৪২ জন।

    উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ১ হাজার ২১৪ জন এবং ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যুবরণ করেন ৫৭৫ জন।

    এর আগে ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মোট ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়, পাশাপাশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন মোট ৩ন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

