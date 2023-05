বিশ্ব নেতাদের অভিনন্দন-শুভেচ্ছায় ভাসছেন এরদোয়ান

টানা তৃতীয়বারের মতো তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ রান-অফ নির্বাচনে কেমাল কিলিচদারোগলুকে পরাজিত করে আরও পাঁচ বছর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা নিশ্চিত করেন জনপ্রিয় এই নেতা। তার বিজয় উদযাপনে রাজধানী আঙ্কারাসহ দেশটির বিভিন্ন শহরের রাস্তায় নেমে এসেছে হাজার হাজার মানুষ।

বিদেশি নেতারাও জয়ের খবরে এরদোয়ানকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। ২০ বছর ক্ষমতায় থাকার পর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ওঠায় একের পর এক দেশ তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

সোমবার (২৯ মে) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

এর আগে রবিবার (২৮ মে) সন্ধ্যায় তুরস্কের সুপ্রিম ইলেকশন কাউন্সিলের (ওয়াইএসকে) চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট পদে এরদোয়ানের পুনর্নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। আঙ্কারায় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় ওয়াইএসকে প্রধান আহমেত ইয়েনার বলেন, দ্বিতীয় রাউন্ডের ভোটে এরদোয়ান বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কেমাল কিলিচদারোগলুকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হয়েছেন।

৬৯ বছর বয়সী এরদোয়ান ২০০৩ সালে প্রাথমিকভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুরস্কের ক্ষমতায় এসেছিলেন। সর্বশেষ এই নির্বাচনকে সামনে রেখে তার জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একে পার্টি) সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি আরও উন্নয়নের রূপরেখো সামনে এনেছিল।

এদিকে নির্বাচনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে পরাজয় স্বীকার না করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কেমাল কিলিচদারোগলু বলেছেন: ‘দেশের জন্য যেসব সমস্যা অপেক্ষা করছে সেটি নিয়েই এখন আসলে আমি দুঃখ পাচ্ছি।’

এদিকে এরদোয়ানের জয়ের পর বিশ্বের বহু দেশ থেকে অভিনন্দন বার্তা দেওয়া হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণার আগেই অভিনন্দন জানান কাতারের আমির তামিম বিন হামাদ আল থানি এরদোয়ানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরদারের ইচ্ছে পোষণ করেছেন। টুইট বার্তায় কাতারের আমির বলেন, ‘প্রিয় ভাই আমার রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, আপনার বিজয়ে অভিনন্দন। নতুন মেয়াদে আপনার সাফল্য কামনা করছি।’

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ানের আব্দুল হামিদ এরদোয়ানের জয়কে তুরস্কের বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এদিকে নির্বাচনে জয়ের পর ‘প্রিয় বন্ধু’ এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। একইসঙ্গে এরদোয়ান ও তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতির ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন তিনি।

রয়টার্স বলছে, নির্বাচনে জয় নিশ্চিত হওয়ার পরপরই প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে অভিনন্দন বার্তা পাঠান প্রেসিডেন্ট পুতিন। ক্রেমলিনের তথ্য অনুযায়ী- ওই বার্তায় পুতিন বলেন, ‘নির্বাচনে বিজয় তুরস্কের সরকারপ্রধান হিসাবে আপনার নিঃস্বার্থ কাজের একটি স্বাভাবিক ফলাফল। একইসঙ্গে এই জয় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে শক্তিশালী করার এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার জন্য তুরস্কের জনগণের সমর্থনের স্পষ্ট প্রমাণ।’

প্রেসিডেন্ট পুতিন আরও বলেন, ‘বন্ধুত্বপূর্ণ রুশ-তুর্কি সম্পর্ক শক্তিশালীকরণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য আপনার ব্যক্তিগত অবদানের অত্যন্ত প্রশংসা করি আমরা।’

পুতিন বলেছেন, তিনি তুরস্কের আক্কুয়ু পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র – যা রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় জ্বালানি গ্রুপ রোসাটমের মাধ্যমে নির্মিত হচ্ছে – এবং তুরস্কে প্রস্তাবিত গ্যাস হাবের মতো যৌথ প্রকল্পগুলোর দিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

এরদোয়ানের বিজয়কে অবিসংবাদিত উল্লেখ করে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান। ফিলিস্তিন, আজারবাইজান ও সার্বিয়ার রাষ্ট্র নেতারাও এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, তুরস্কের মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন তিনি।

সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান এরদোয়ানকে একটি অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন যাতে তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে এরদোয়ানের নতুন মেয়াদের জন্য আমরা তুরস্কের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের সাফল্য এবং আরও অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা পাঠাতে পেরে আমরা আনন্দিত।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তুরস্কের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জেলেনস্কি তার বার্তায় তুরস্কের সাথে সম্পর্ক আরও জোরদার করার কথা বলেছেন।

টুইটারে জেলেনস্কি লিখেছেন, ‌‘আশা করছি নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার বিষয়ে আমাদের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।’

রাশিয়ার সাথে সংঘাত নিরসণে কয়েকবার মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছিল তুরস্ক। এরদোয়ানের উদ্যোগে রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিরা একাধিকবার আলোচনায়ও বসেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তা সফলতার মুখ দেখেনি। অবশ্য তুরস্ক ও জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় করা ইউক্রেন-রাশিয়া শস্যচুক্তি এখনও বহাল রয়েছে।

ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শাতায়েহ নির্বাচনে বিজয়ের জন্য এরদোয়ান এবং তুর্কি জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এছাড়া ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাসের রাজনৈতিক কার্যালয়ের প্রধান ইসমাইল হানিয়াহ বলেছেন: ‘নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং তুর্কি জনগণের সঠিক অবস্থানকে সাধুবাদ জানাই। আমরা আমাদের সংগ্রাম এবং জেরুজালেমের জন্য তাদের সমর্থন পেতে উন্মুখ।’

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং শীর্ষ মার্কিন কূটনীতিক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন নির্বাচনে বিজয়ের পর প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানকে তাদের অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন।

টুইটারে দেওয়া এক বার্তায় বাইডেন বলেছেন, ‘আমি দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে ন্যাটো মিত্র হিসাবে (এরদোয়ানের সাথে) একসাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ।’

অন্যদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন তুরস্ককে সামরিক জোট ন্যাটোর মূল্যবান মিত্র এবং অংশীদার বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি তুরস্কের জনগণের নির্বাচিত সরকারের সাথে আমাদের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য উন্মুখ।’

Congratulations to President Erdogan on re-election and to Türkiye’s voters on high turnout, reflecting a long democratic tradition. Türkiye is a valued @NATO Ally and partner. I look forward to our continued work together with the government chosen by the Turkish people. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 28, 2023

রবিবারের রান-অফ নির্বাচনে ভোটদানের উচ্চ হার এবং তুরস্কের ‘দীর্ঘ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের’ প্রশংসাও করেছেন ব্লিংকেন।

টুইটারে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘আমার প্রিয় ভাই রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান, আপনার বিজয়ের জন্য অভিনন্দন। আমি আপনার নতুন মেয়াদে আপনার সাফল্য কামনা করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘তুর্কি জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং আমাদের শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতির মাধ্যমে আপনি এটি অর্জন করতে পারবেন।’

সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন টুইটারের মাধ্যমে এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেখানে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, দুই দেশের নিরাপত্তা তাদের ‘ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার’।

Congratulations @RTErdogan on your re-election. Our common security is a future priority. — SwedishPM (@SwedishPM) May 28, 2023

আফগানিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী মৌলভী আবদুল কবির বলেছেন: ‘তুরস্কের নির্বাচনে জয়ী হওয়া এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় আমি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানাই।’

সিরিয়ায় কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে) এবং ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন পার্টির (পিওয়াইডি) সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার জন্য স্টকহোমকে অভিযুক্ত করার পরে এরদোয়ানের সরকার ন্যাটোতে যোগদানের ইস্যুতে সুইডেনের আবেদনে ভেটো দিয়েছিল। কারণ উভয়কেই আঙ্কারা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করে থাকে।

নতুন মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয়ের পর এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস। এসময় উভয় দেশের জনগণ এবং অর্থনীতি কতটা ‘গভীরভাবে জড়িত’ তা উল্লেখ করে বলেছেন, ‘একসাথে আমরা আমাদের অভিন্ন এজেন্ডাকে নতুন উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে নিতে চাই!’

Germany and Türkiye are close partners and allies, our people and economies are deeply intertwined. Congratulations to President Erdoğan – together we want to advance our common agenda with a fresh impetus! — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 28, 2023

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, ফ্রান্স ও তুরস্ক ‘এগিয়ে যেতে থাকবে’।

La France et la Turquie ont d’immenses défis à relever ensemble. Retour de la paix en Europe, avenir de notre Alliance euro-atlantique, mer Méditerranée. Avec le Président Erdogan, que je félicite pour sa réélection, nous continuerons à avancer. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2023

ম্যাক্রোঁ টুইটারে লিখেছেন, ‘ফ্রান্স এবং তুরস্কের একসাথে মোকাবিলা করার জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে ইউরোপে শান্তির প্রত্যাবর্তন, আমাদের ইউরো-আটলান্টিক জোটের ভবিষ্যৎ, ভূমধ্যসাগর ইস্যুও রয়েছে। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে আমি অভিনন্দন জানাই, আমরা এগিয়ে যেতে থাকব।’

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেল এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেইন রোববারের নির্বাচনে জয়লাভের জন্য এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

Congratulations @RTErdogan for your reelection as President of Türkiye. I look forward to working with you again to deepen 🇪🇺-🇹🇷 relations in the years to come. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 28, 2023

মিশেল এক টুইট বার্তায় বলেছেন, ‘তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানকে অভিনন্দন। আগামী বছরগুলোতে ইইউ-তুরস্কের সম্পর্ক আরও গভীর করতে আপনার সাথে আবারও কাজ করার জন্য আমি উন্মুখ।’

I congratulate @RTErdogan on winning the elections. I look forward to continue building the EU-Türkiye relationship. It is of strategic importance for both the EU and Türkiye to work on advancing this relationship, for the benefit of our people. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 28, 2023

উরসুলা ভন ডার লেইনও এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, ‘আমি ইইউ-তুরস্ক সম্পর্ক আরও গভীর করে গড়ে তোলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। ইইউ এবং তুরস্ক উভয়ের জন্য, আমাদের জনগণের সুবিধার জন্য এই সম্পর্ককে এগিয়ে নেওয়ার কাজটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।’

ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ বলেছেন, তিনি ‘এটাই বিশ্বাস করেন’ যে তিনি ও এরদোয়ান উভয় দেশের মধ্যে ‘ভালো সম্পর্ক জোরদার ও প্রসারিত করতে একসাথে কাজ চালিয়ে যাবেন’।

pic.twitter.com/M5RswVd3uq — Office of the President of Israel (@IsraelPresident) May 28, 2023

লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবদুল হামিদ দিবেইবাহ রোববারের নির্বাচনে এরদোয়ানের বিজয়কে প্রেসিডেন্টের সফল প্রকল্প ও নীতির প্রতি তুর্কি জনগণের আস্থার পুনর্নবীকরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

মূলত দিবেইবাহের ত্রিপোলি-ভিত্তিক জাতীয় ঐক্য সরকারকে সমর্থন করছে তুরস্ক। অন্যদিকে লিবিয়ার পূর্বঞ্চলীয়-ভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের বিরোধিতা করে থাকে আঙ্কারা।

হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান নির্বাচনে এরদোয়ানের প্রশ্নাতীত বিজয়কে স্বাগত জানিয়েছেন!

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এক টুইট বার্তায় বলেছেন, প্রেসিডেন্ট পদে এরদোয়ানের পুনরায় নির্বাচিত হওয়াটা ‘ঐতিহাসিক’ ঘটনা। তিনি বলেন, ‘তিনি (এরদোয়ান) নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য শক্তির স্তম্ভ এবং তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের লড়াইয়ে সাহসী কণ্ঠস্বর।’

Heartiest congratulations to my dear brother H.E. President @RTErdogan on his historic re-election as President, Republic of Turkiye. He is one of few world leaders whose politics has been anchored in public service. He has been a pillar of strength for the oppressed Muslims & a… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 28, 2023

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, তিনি ‘ন্যাটো মিত্র হিসাবে নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলাসহ’ যুক্তরাজ্য এবং তুরস্কের মধ্যে ‘শক্তিশালী সহযোগিতার’ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার বিষয়ে উন্মুখ।

Congratulations to @RTErdogan. I look forward to continuing the strong collaboration between our countries, from growing trade to tackling security threats as NATO allies. — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 28, 2023

আর্মেনীয় প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান বলেছেন, তিনি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ‘পূর্ণ স্বাভাবিককরণের’ বিষয়ে কাজ করার জন্য উন্মুখ।

Congratulations to President @RTErdogan on his re-election. Looking forward to continuing working together towards full normalisation of relations between our countries. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) May 28, 2023

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ ফোনে এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি তাকে বাকু সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এরদোয়ানের পুনরায় নির্বাচিত হওয়াকে ‘তুরস্কের জনগণের অব্যাহত মূল্যবান আস্থার নিদর্শন’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, ‘পরবর্তী পর্যায়ে তুরস্কের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো প্রতিবেশী হিসেবে এবং পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে অব্যাহত থাকবে।’

আধাসামরিক বাহিনী র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সুদানের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদানকারী সামরিক কমান্ডার জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহান নতুন মেয়াদে জয়ী হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকসান্ডার ভুসিক নির্বাচনে বিজয়ের জন্য এরদোয়ান এবং তুর্কি জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বলেছেন, তিনি ‘ভাই এবং বন্ধু’ এরদোয়ানের ‘জয়’ উদযাপন করেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের যেসব নেতা এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানও আছেন।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, নতুন মেয়াদে এরদোয়ান যেন তুরস্কের জনগণের জন্য ‘অনেক কাজ’ করতে পারে। লুলা টুইটারে লিখেছেন, ‘শান্তি, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং বিশ্বের উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতায় ব্রাজিলের অংশীদারিত্বে আস্থা রাখতে পারেন এরদোয়ান।’

মাল্টার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ান বোর্গ বলেছেন: ‘প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের ক্ষণে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি’।

নতুন মেয়াদে জয়ী হওয়ায় এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদেলমাদজিদ তেবোউন।

শীর্ষসংবাদ/নয়ন