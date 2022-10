টুইটারের মালিক হলেন ইলন মাস্ক, চাকরি গেলো আগরওয়ালের

অবশেষে ৪৪ বিলিয়ন ডলারের চুক্তিতেই টেসলা এবং স্পেসএক্স কোম্পানির প্রধান ইলন মাস্কের কাছে বিক্রি হলো টুইটার। চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত এক সূত্রের বরাত দিয়ে সিএনএন জানায়, টুইটারের মালিকানা গ্রহণ করার পর প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যনির্বাহী পরাগ আগারওয়ালসহ আরও কয়েকজন কর্মকর্তাকে ছাঁটাইও করেছেন ইলন মাস্ক।

শুক্রবার (২৮ অক্টোবর) বিবিসি জানায়, টুইটারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর মাস্ক তাৎক্ষণিক এর প্রধান নির্বাহী পরাগ আগরওয়াল ও প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা নেদ সেগালকে বরখাস্ত করেন।



এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ইলেকট্রনিক গাড়ি নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক গত বুধবার (২৬ অক্টোবর) ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সান ফ্রানসিসকোয় টুইটারের সদর দপ্তরে যান। সেখানে যাওয়ার একটি ভিডিও তিনি টুইটারে পোস্ট করেন। এতে দেখা যায়, হাতে একটি সিংক নিয়ে সদর দপ্তরে ঢুকছেন তিনি। এর ক্যাপশনে মজা করেই লিখেছেন, ‘আসুন, ডোবা যাক!’

বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এক টুইট বার্তায় মাস্ক বলেন, কেন আমি টুইটার অধিগ্রহণ করলাম সে ব্যাপারে সবাইকে জানাতে চাই। এটি আমি আরও অর্থ উপার্জনের জন্য কিনিনি। মানবতার জন্য কিনেছি।

এদিকে, নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আজ শুক্রবার (২৮ অক্টোবর) থেকে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত টুইটারের সব ধরনের শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকবে বলে জানা গেছে।

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022