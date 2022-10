পদদলনে ১৩৩ প্রাণহানিঃ সেই স্টেডিয়াম গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার যে ফুটবল স্টেডিয়ামে পদদলনে ১৩৩ জনের প্রাণহানি ঘটেছে, সেটি ধ্বংস করে আবারও নতুন করে তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো।

মঙ্গলবার (১৮ অক্টোবর) ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় ফিফার প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে বৈঠকের পর এই ঘোষণা দেন জোকো উইদোদো। ফিফার প্রেসিডেন্ট দেশটিতে ফুটবল খেলার সংস্কার এবং রূপান্তরে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন উইদোদো।

দুই সপ্তাহ আগে ইন্দোনেশিয়ায় ফুটবল স্টেডিয়ামে পদদলন এবং সংঘর্ষে ১৩৩ জনের প্রাণহানি ঘটে। মর্মান্তিক এই ঘটনার পর মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদোর সঙ্গে বৈঠক করেছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে এক বছর পর অনুর্ধ্ব-২০ ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। গত ১ অক্টোবর পূর্ব জাভার মালাং শহরের স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচ শেষে পদদলনের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ৪০ জনের বেশি শিশুও রয়েছে। ফিফা প্রেসিডেন্ট এই ঘটনাকে ‘ফুটবলের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলোর একটি’ বলে অভিহিত করেছেন।

আরও পড়ুন- ডেঙ্গুঃ দেশে সর্বোচ্চ ৯০০ রোগী হাসপাতালে ভর্তি, মৃত্যু ৩

আরেমা এফসি এবং প্রতিপক্ষ পার্সেবায়া সুরাবায়ার মধ্যকার একটি লিগ ম্যাচ শেষ হওয়ার সাথে সাথে উভয় দলের সমর্থকরা মাঠে ঢুকে পড়েন। পরে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে। এতে আতঙ্কিত লোকজন দ্বিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে গিয়ে পদদলনের শিকার হন। স্টেডিয়াম থেকে যারা কোনও রকমে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন, তারা দ্বিতীয় দফায় স্টেডিয়ামের বাইরে পুলিশের লাঠিপেটার মুখোমুখি হন।

#WATCH | At least 127 people died after violence at a football match in Indonesia, last night. The deaths occurred when angry fans invaded a football pitch after a match in East Java

(Video source: Reuters) pic.twitter.com/j7Bet6f9mE

— ANI (@ANI) October 2, 2022