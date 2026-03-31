    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    আন্তর্জাতিক

    নিউইয়র্কে আবর্জনার ট্রাকে ধাক্কা খেয়ে বাংলাদেশি তরুণী নিহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্কঃ
    মার্চ ৩১, ২০২৬ ২:৩০ অপরাহ্ণ
    নিউইয়র্কের কুইন্সে রাস্তা পারাপারের সময় আবর্জনার ট্রাকে ধাক্কা খেয়ে নিশাত জান্নাত (১৯) নামে এক বাংলাদেশি তরুণী নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় রোববার (২৯ মার্চ) রাতে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন ওই তরুণী। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

    নিউইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে, রাত ১২টার দিকে নিশাত রুজভেল্ট অ্যাভিনিউয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় রয়্যাল ওয়েস্ট সার্ভিসের একটি স্যানিটেশন ট্রাক তাকে ধাক্কা দেয়। ট্রাকের আঘাতে নিশাত ঘটনাস্থলেই নিহত হন। ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিসেসের কর্মীরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর নিউইয়র্ক পোস্টের।

    নিশাতের বড় বোন নওশিন জন্নাত জানান, আমাদের বাবা-মা ভীষণ ভেঙে পড়েছে। নওশিন জানিয়েছেন, নিশাত তার কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরছিলেন। তিনি জ্যামাইকার পার্সন্স বুলেভার্ডে একটি পার্কিং গ্যারেজে রিসেপশনিস্ট হিসেবে কাজ করতেন।

    নিশাত রাত ১১টার দিকে কাজ থেকে বের হওয়ার পর বাড়ি না ফেরায় তার বোন তার ফোনের অবস্থান ট্র্যাক করে রাত ২টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। নিশাতের বোন আরও জানিয়েছেন, নিশাত সবসময় আশাবাদী ছিলেন এবং মানুষকে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখতে বলতেন।

    নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের হাইওয়ে ডিসট্রিক্ট কলিশন ইনভেস্টিগেশন স্কোয়াড ঘটনার তদন্ত করছে।

    রয়্যাল ওয়েস্ট সার্ভিসের মালিক প্রতিষ্ঠান ওয়েস্ট কানেকসন্স একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা পুলিশকে তদন্তে সহযোগিতা করছে। তারা আরও বলেছেন, কুইন্সে আজ যে ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটেছে, আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। সমস্ত পক্ষের গোপনীয়তা এবং চলমান তদন্তের স্বার্থে আমরা এই মুহূর্তে আরও কোনো মন্তব্য করছি না।

    জে এম আলী নয়ন

    আরও দেখুন
  • মুকুলের জোয়ারে ভাটাঃ লক্ষ্মীপুরে আমের ফলন নিয়ে দুশ্চিন্তায় চাষিরা
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • দেশে পেট্রোল-ডিজেল-অকটেনের মজুত কত, জানালো জ্বালানি বিভাগ
  • ঢাকায় বজ্রবৃষ্টি হতে পারে আজ
  • সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ থেকে ছুটি
  • শাপলা চত্বরে হত্যাযজ্ঞ মামলায় সাবেক ডিআইজি জলিলকে কারাগারে পাঠালেন ট্রাইব্যুনাল
  • হরমুজ প্রণালি না খুললে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র-খারগ দ্বীপ ধ্বংসের হুমকি ট্রাম্পের
  • ইভ্যালির মালিক রাসেল দম্পতির বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা
