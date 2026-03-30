    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়   | |   ঢাকা

    ৪র্থ শ্রেণি থেকে খেলাধুলা হবে বাধ্যতামূলকঃ প্রধানমন্ত্রী

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    মার্চ ৩০, ২০২৬ ৩:৫৭ অপরাহ্ণ
      প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান | সংগৃহীত ছবি

    পেশা হিসেবে খেলাধুলা আমাদের দেশে এখনও আস্থার জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। ক্রিকেট বাদে বাকি খেলাধুলায় খুব একটা স্বচ্ছলতা না থাকায় অনেক প্রতিভাবান অ্যাথলেটকে মাঝপথেই থেমে যেতে হয়েছে। এমন বাস্তবতায় যুগান্তকারী এক ঘটনার সাক্ষী হলো দেশের ক্রীড়াঙ্গন। দেশের ১২৯ ক্রীড়াবিদের হাতে ক্রীড়া ভাতা, ক্রীড়া কার্ড ও মেডেল তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

    সোমবার (৩০ মার্চ) তেজগাঁওয়ের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে ক্রীড়াকার্ড ও ভাতা প্রদানের এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

    প্রথমবারের মতো বেতন কাঠামোর আওতায় এলেন এই ক্রীড়াবিদরা। মাসিক বেতন হিসেবে তারা প্রত্যেকেই এক লাখ টাকা করে পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ল্যাপটপে বাটন প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে সোনালী ব্যাংকের অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যায়।

    এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জানিয়েছেন, চতুর্থ শ্রেণি থেকেই খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

    প্রধানমন্ত্রী বলেন, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী ছেলে মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই যাতে খেলাধুলার সুযোগ পায় এ জন্য শিক্ষা কারিকুলামে ৪র্থ শ্রেণি থেকে খেলাধুলা বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

    নিজের প্রত্যাশার কথা জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, আমরা চাই, আমাদের সন্তানেরা পড়ালেখার পাশাপাশি ছোটবেলায় নিয়মিত খেলাধুলায়ও আগ্রহী এবং পারদর্শী হয়ে উঠবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও ইতোমধ্যেই খেলাধুলাকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা কারিকুলাম পরিমার্জনের কাজ শুরু করেছে।

    ক্রীড়া ভাতা দেওয়ার এই অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রী এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

    ক্রীড়াবিদরা ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান, ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আবদুস সালাম, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন প্রমুখ।

    জে এম আলী নয়ন

