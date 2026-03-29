    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়

    সরকারি ছুটিতেও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে হাসপাতাল পরিদর্শনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    মার্চ ২৯, ২০২৬ ৬:০৩ অপরাহ্ণ
      প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান | সংগৃহীত ফাইল ছবি

    স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে সরকারি ছুটিতেও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে হাসপাতাল পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

    আজ রোববার (২৯ মার্চ) সকালে সরকারি দলের সংসদীয় সভায় প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন।

    এরপর বিকেল ৩টায় প্রায় ১৩ দিন পর আবারও বসেছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন। এ অধিবেশনকে সামনে রেখে সরকারি এবং বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা পৃথক পৃথক বৈঠকে বসেন।

    সরকারি দলের বৈঠকে জুলাই সনদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে এ ব্যাপারে চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বলেন, আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষে সবকিছু হবে।

    জে এম আলী নয়ন

