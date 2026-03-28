নিজ বাসা থেকে অভিনেতার মরদেহ উদ্ধার

দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় অভিনেতা লি সাং-বো মারা গেছেন। ৪৪ বছর বয়সে তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে শোক নেমে এসেছে ভক্তদের মাঝে।
দক্ষিণ কোরিয়ার পিয়ংতায়ক এলাকায় বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) নিজের বাসা থেকেই তার নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের এক সদস্য প্রথম তাকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে কোনো ধরনের অপরাধমূলক বা অস্বাভাবিক ঘটনার প্রমাণ মেলেনি। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
এদিকে, অভিনেতার আকস্মিক প্রয়াণে শোক জানিয়েছে তার সংস্থা কোরিয়া ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (কেএমজি)। এক বিবৃতিতে তারা জানায়, আমাদের অভিনেতা লি সাং-বোর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। পরিবারের অনুরোধে মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করা হচ্ছে না। সবার কাছে অনুরোধ, এই কঠিন সময়ে পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান জানানো হোক। আগামী ২৯ মার্চ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে পিয়ংতায়ক সেন্ট্রাল ফিউনারেল হোমে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।
১৯৮১ সালে জন্ম নেওয়া লি সাং-বো ২০০৬ সালে ‘ইনভিসিবলে ম্যান ছৈ হ্যাং সো’ নাটকের মাধ্যমে অভিনয় জীবন শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি জায়গা করে নেন কোরিয়ান নাট্যজগতে। ‘প্রাইভেট লাইভস’, ‘মিস মোন্টে-ক্রিস্টো’ এবং ‘টি এলিগেন্ট এম্পায়ার’-এর মতো জনপ্রিয় প্রজেক্টে কাজ করে তিনি দর্শকদের কাছে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে ২০২১ সালের ‘মিস মোন্টে-ক্রিস্টো’তে তার প্রধান চরিত্রটি ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়।
তার মৃত্যুর খবর সামনে আসতেই ২০২২ সালের একটি পুরোনো বিতর্কও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। সে সময় জনসমক্ষে অস্বাভাবিক আচরণের কারণে তাকে মাদকসংশ্লিষ্ট অভিযোগে তদন্তের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তবে পরে পরীক্ষায় তার শরীরে কোনো অবৈধ মাদকের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। জানা যায়, ব্যক্তিগত শোকের কারণে তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ও ট্র্যাঙ্কুইলাইজার গ্রহণ করছিলেন। ফলে সব অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।