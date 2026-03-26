    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    রাজনীতি   | |   চট্টগ্রাম

    ইঞ্জিনিয়ারিং ও কালো টাকায় ক্ষমতা দখলের অভিযোগ ড. রেজাউল করিমের

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    মার্চ ২৬, ২০২৬ ৯:১৫ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    ঢাকা মহানগর উত্তর জামায়াতের সেক্রেটারি ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম অভিযোগ করেছেন, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, পেশিশক্তি ও কালো টাকার ব্যবহারের মাধ্যমে এবং বিদেশি শক্তির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে।

    বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) লক্ষ্মীপুর টাউন হল মিলনায়তনে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে লক্ষ্মীপুর শহর জামায়াত।

    তিনি বলেন, “নির্বাচনে মানুষ স্বাধীনভাবে ভোট দিলেও ফলাফল প্রকাশ হয়েছে ভিন্নভাবে। এতে দেশের মানুষ আশাহত হয়েছে।” তিনি আরও বলেন, “যারা ক্ষমতায় এসেছেন, তাদের মধ্যেও স্বস্তি নেই। কারণ অন্যের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা যায়, কিন্তু স্বস্তিতে থাকা যায় না—আজ সেটিই প্রমাণিত হচ্ছে।”

    ড. রেজাউল করিম বলেন, “দেশের মানুষ প্রশ্ন করছে—এই নির্বাচন আমরা কেন মেনে নিলাম? আমরা ভেবেছিলাম ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্তত একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথ তৈরি হবে। সেই আন্দোলন ছিল দীর্ঘদিনের অধিকার আদায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার দুর্বার সংগ্রাম।”

    তিনি অভিযোগ করে বলেন, “বর্তমান ক্ষমতাসীনরা সেই আন্দোলনের চেতনা ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। শহীদদের যথাযথ মর্যাদা দিতেও তারা অনাগ্রহী। বরং আন্দোলনের স্মৃতি আড়াল করতে বিভিন্ন কৌশল নেওয়া হচ্ছে।”

    তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “২৪-এর আন্দোলনকে ভুলে গিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করলে এবং জনগণের রায়কে অবজ্ঞা করলে, তা শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি হবে।”

    লক্ষ্মীপুর পৌর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট আবুল ফারহা নিশানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট নজির আহম্মেদ, জেলা সেক্রেটারি এ আর হাফিজ উল্যাহ, সহ-সেক্রেটারি মাওলানা নাসির উদ্দিন মাহমুদ, সহ-সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মহসিন কবির মুরাদসহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 161

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • স্বাধীনতা দিবসে স্মৃতিসৌধে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমানের শ্রদ্ধা
  • টাঙ্গাইলে সূর্যমুখী চাষে কৃষকের মুখে হাসি
  • প্রস্তুত জাতীয় ঈদগাহ, প্রথম জামাত সকাল সাড়ে ৮টায়
  • হরমুজে নিরাপত্তা পাবে বাংলাদেশসহ ৬ দেশের জাহাজঃ ইরান
  • ঢাকায় বজ্রবৃষ্টি হতে পারে আজ
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • জোরপূর্বক শ্রম ইস্যুতে বাংলাদেশসহ ৬০ দেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত
  • ময়মনসিংহ-৬ আসনের ব্যালট-রেজাল্ট শিট হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…