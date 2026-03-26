লক্ষ্মীপুরে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে গোলাগুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮

লক্ষ্মীপুরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের গোলাগুলির ঘটনায় জড়িত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের লক্ষ্মীপুর আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।
বুধবার (২৫ মার্চ) রাতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (অর্থ ও প্রশাসন) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান কাজেমী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তারদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার সময় গুলিবিদ্ধ আব্দুর রহিম ঢাকায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
গ্রেপ্তাররা হলেন— দিদারুল ইসলাম মেহেরাজ, আব্দুর রহমান আকাশ, সাজ্জাদ হোসেন রিফাত, আয়ান হোসেন মিলন, আরিফ হোসেন, হৃদয় হোসেন, মো. সাকিব ও মেহেরাজ হোসেন ইমন। তারা দেওপাড়া, লতিফপুর, পশ্চিম লতিফপুর ও পাঁচপাড়া এলাকার বাসিন্দা। বুধবার সারাদিন অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের দেওপাড়া গ্রাম ও শেখপুর গ্রামের লোকজনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সোমবার (২৩ মার্চ) মারামারি হয়। মঙ্গলবার একই ঘটনায় আবারও উভয়পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে দেওপাড়া গ্রামের পক্ষে রাকিব পাটওয়ারী এবং শেখপুর গ্রামের মিতুল নামে একজন নেতৃত্ব দেন।
ঘটনার সময় আব্দুর রহিম নামে এক পথচারী বাম পায়ে গুলিবিদ্ধ হন এবং মিতুলের পক্ষের লোক মানিককে এলোপাতাড়ি চেইন দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রা।
আব্দুর রহিম শেখপুর গ্রামের শামছুল হকের ছেলে ও পেশায় গাছ ব্যবসায়ী। অপরদিকে, আহত মানিক সদর উপজেলার চরশাহী ইউনিয়নের পূর্ব জাফরপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে।