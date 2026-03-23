লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে জমি বিরোধে হামলা, নিহত ১

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় তাজুল ইসলাম (৬০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। সোমবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার ভোলাকোট ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত তাজুল ইসলাম উপজেলার ভাটরা ইউনিয়নের হীরাপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে এবং পেশায় কাঠমিস্ত্রি ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তাজুল ইসলামের স্ত্রী ফাতেমা বেগম পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে পাওয়া ৭ শতাংশ জমির মালিকানা বুঝে নিতে ভোলাকোট ইউনিয়নের তোরাব মিজি বাড়িতে যান। এ সময় তার ভায়রা নুর ইসলাম, নুর ইসলামের দুই ছেলে মাহফুজ ও শুক্কুরসহ একই বাড়ির আরও কয়েকজন তাদের ওপর হামলা চালান। এতে তাজুল ইসলাম গুরুতর আহত হন।
স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
পাশের বাড়ির বাসিন্দা মনির হোসেন বলেন, জমিটি নিয়ে প্রায় ১০ বছর ধরে জেলা আদালতে মামলা চলমান রয়েছে।
ঘটনার পর নিহত ব্যক্তির মরদেহ রামগঞ্জ থানায় নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।