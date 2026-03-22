ঈদের আনন্দযাত্রা থামল মৃত্যু মিছিলে: ৮ ঘণ্টায় নিহত ১৯

ঈদের ছুটিতে ঘরমুখো মানুষের ভিড়ে ব্যস্ত ছিল সড়ক ও রেলপথ। আনন্দ আর স্বজনদের কাছে ফেরার উচ্ছ্বাসের মধ্যেই মাত্র আট ঘণ্টার ব্যবধানে দেশের তিন জেলায় পৃথক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ১৯ জন। শনিবার গভীর রাত থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত কুমিল্লা, হবিগঞ্জ ও ফেনী জেলায় ঘটে এসব দুর্ঘটনা। আহত হয়েছেন আরও অন্তত দশজন।
সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে কুমিল্লায়। সেখানে বাস ও ট্রেনের সংঘর্ষে একসঙ্গে প্রাণ হারান ১২ জন। হবিগঞ্জে পিকআপ ভ্যান উল্টে মারা যান চারজন। আর ফেনীতে বাস, অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত হন তিনজন।
কুমিল্লায় রেলক্রসিংয়ে মৃত্যুফাঁদ
ঈদের দিন দিবাগত রাত তিনটার দিকে পদুয়ার বাজার রেলক্রসিং এলাকায় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী একটি ট্রেনের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাসটি রেললাইনের ওপর উঠে পড়লে দ্রুতগতির ট্রেন সেটিকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ঠেলে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে হতাহতরা।
নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজন পুরুষ, দুইজন নারী ও তিনটি শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার অভিযান চালিয়ে মরদেহগুলো কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল–এ পাঠান। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জানান, অধিকাংশ মরদেহের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা যায়নি।
দুর্ঘটনার পর ক্ষোভ জানান যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, রেলগেটের দায়িত্বরত কর্মীর অবহেলায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে ফোন করেও দ্রুত সাড়া মেলেনি বলেও অভিযোগ ওঠে।
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনাটি তদন্তে তিনটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে দুই গেটম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনও আলাদা তদন্ত কমিটি করেছে।
হবিগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পিকআপ
কুমিল্লার ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর ভোরে মাধবপুর উপজেলা এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খালে পড়ে যায়।
পুলিশ জানায়, সকালে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে খালে উল্টে থাকা গাড়িটি উদ্ধার করা হয়। ভেতর থেকে এক নারী, এক কিশোর ও দুই পুরুষের মরদেহ পাওয়া যায়।
ধারণা করা হচ্ছে, গভীর রাতের কোনো এক সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ।
ফেনীতে ত্রিমুখী সংঘর্ষ
রোববার ভোরে ফেনী-রামপুর মহাসড়ক এলাকা এলাকায় সড়ক সংস্কারকাজ চলার সময় ধীরগতির একটি অ্যাম্বুলেন্সকে পেছন থেকে একটি বাস ধাক্কা দেয়। এতে সড়কে যানজট তৈরি হয়। এ অবস্থায় দ্রুতগতির আরেকটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জটলার মধ্যে ঢুকে পড়ে।
এতে বাস, অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। নিহত তিনজনের মধ্যে একজন মোটরসাইকেল আরোহী, একজন বাসের সুপারভাইজার ও একজন যাত্রী।
আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল–এ ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
প্রশ্ন নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনায়
একই দিনে স্বল্প সময়ে তিন জেলায় এত প্রাণহানির ঘটনায় সড়ক ও রেলপথের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঈদকেন্দ্রিক অতিরিক্ত যানচাপ, তদারকির ঘাটতি ও অব্যবস্থাপনাকে প্রাথমিকভাবে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রতিটি দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঈদের আনন্দময় যাত্রা এভাবেই অনেক পরিবারের জন্য পরিণত হলো শোকের যাত্রায়।