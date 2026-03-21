ঈদের জামাত শেষে নতুন বাংলাদেশের রূপরেখা দিলেন এ্যানি

লক্ষ্মীপুরে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় শেষে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পানিসম্পদমন্ত্রী ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেছেন, ঈদ কেবল আনন্দের উৎসব নয়, এটি ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহমর্মিতারও এক অনন্য উপলক্ষ।
শনিবার (২১ মার্চ) সকালে লক্ষ্মীপুর জেলা মডেল মসজিদ প্রাঙ্গণে মুসল্লিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।
শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, পবিত্র মাহে রমজান আত্মশুদ্ধি ও সংযমের শিক্ষা দেয়, আর ঈদ সেই সাধনার পরম আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। এই আনন্দঘন মুহূর্তে তিনি দেশবাসীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন।
তিনি আরও বলেন, জনগণকে সঙ্গে নিয়েই একটি আধুনিক, মানবিক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। সেজন্য সবার আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।
মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীও দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর অল্প সময়ের মধ্যেই জনকল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে।
তিনি বলেন, দেশবাসীর সার্বিক সহযোগিতাই সরকারের শক্তি। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সরকার সবসময় পাশে থাকবে।