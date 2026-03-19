যা আসে, স্মরণ করিয়ে দেব: এ্যানি চৌধুরীর প্রতিশ্রুতি

লক্ষ্মীপুরের গোডাউন রোড এলাকার বশির ভিলা হলরুমে বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) বিকেলে এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে গুম-খুনের শিকার ও অসহায় ১৩৯ পরিবারকে সরকারের বরাদ্দকৃত ১০ লাখ টাকা চেক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ মন্ত্রী ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি।
শহীদ উদ্দীন এ্যানি বলেন, “আপনাদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার কারণে বিএনপি রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই আপনারা সরকারের কাছ থেকে কিছু বেশি আশা রাখবেন। আমরা চেষ্টা করব সেই আশা পূরণে। আল্লাহ যেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে তৌফিক দেন, যাতে তিনি সর্বদা জনগণের কথা মনে রাখেন। আমার কাছে যা আসে, আমি সেটি মনে করিয়ে দেব।”
মন্ত্রী আরও জানান, “আমরা রমজান মাসে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। ঈদের আগে প্রত্যেক পরিবার যাতে সম্মানজনক আর্থিক সহায়তা পায়, তার জন্য আমরা ব্যবস্থা নেব। যারা দেশের জন্য আন্দোলন সংগ্রামে গিয়ে গুম-খুনের শিকার বা শহীদ হয়েছেন, তাদের পরিবারগুলোকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।”
চেক বিতরণ কার্যক্রমে ৬১ জনকে ১০ হাজার টাকা করে এবং ৭৮ জনকে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ক্যাথোয়াইপ্রু মারমা সভাপতিত্ব করেন। এ সময় জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাছিবুর রহমান, বাফুফে সহসভাপতি ওয়াহিদ উদ্দীন চৌধুরী হ্যাপি, চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি বেলাল হোসেন এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মহসিন কবির স্বপন উপস্থিত ছিলেন।
লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য এ্যানি চৌধুরী এই বরাদ্দ বিতরণের মাধ্যমে নির্বাচনি এলাকায় মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।