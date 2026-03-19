    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়   | |   চট্টগ্রাম

    লক্ষ্মীপুর মজুচৌধুরী হাট লঞ্চঘাটে ঈদ যাত্রায় চরম ভোগান্তি

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    মার্চ ১৯, ২০২৬ ৫:১৫ অপরাহ্ণ
     পবিত্র ঈদুল ফিতরের কারণে লক্ষ্মীপুরের মজুচৌধুরী হাট লঞ্চঘাটে ভোলা ও বরিশালগামী ঘরমুখী মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। নদীতে নাব্যতা সংকট এবং সীমিত লঞ্চ চলাচলের কারণে যাত্রীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

    সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, বর্তমানে মাত্র ২টি লঞ্চ ও ৪টি সিট্রাকের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে, যা চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। অনেক যাত্রী আগের রাত থেকেই ঘাটে অবস্থান করছেন, তবু লঞ্চে উঠতে পারছেন না।

    পরিস্থিতির চাপে অনেকে ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্প পথ বেছে নিচ্ছেন। অবৈধ স্পিডবোটে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে জীবন ঝুঁকিতে ফেলেও গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন। তবে ঘাট এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

    যাত্রী রিয়াজুল ইসলাম বলেন, “ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও লঞ্চে উঠতে পারছি না। ঈদে আনন্দ হওয়া উচিত, আমরা এখন ভয় আর ক্লান্তিতে আছি।”

    লক্ষ্মীপুর বিআইডবলিওটিএ সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহ আলম জানান, “নাব্যতা কম হওয়ায় লঞ্চ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে সর্বাধিক মানুষকে পরিবহন করা যায়।”

    আরও দেখুন
  • সরকার যা পাবে, জনগণও তাই পাবে: রায়পুরে এমপি আবুল খায়ারে ভূঁইয়া
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • টাঙ্গাইলে সূর্যমুখী চাষে কৃষকের মুখে হাসি
  • ঢাকায় বজ্রবৃষ্টি হতে পারে আজ
  • প্রস্তুত জাতীয় ঈদগাহ, প্রথম জামাত সকাল সাড়ে ৮টায়
  • ময়মনসিংহ-৬ আসনের ব্যালট-রেজাল্ট শিট হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ
  • ভারতে আইসিইউতে ভয়াবহ আগুন, ১০ রোগীর মৃত্যু
  • জোরপূর্বক শ্রম ইস্যুতে বাংলাদেশসহ ৬০ দেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত
