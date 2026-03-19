লক্ষ্মীপুরে শিশুর হাসিতে রাঙল ঈদ: মেহেদি ও আনন্দের উৎসব

ঈদ মানেই আনন্দ, কিন্তু এ আনন্দ যেন সবার জন্য সমান হয়—এই ভাবনা নিয়ে লক্ষ্মীপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক ব্যতিক্রমধর্মী ঈদ উৎসব। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য লক্ষ্মীপুর নন্দন অটিজম অ্যান্ড এনডিডি স্কুল আয়োজন করে তাদের জন্য বিশেষ ঈদ সম্মানি ও মেহেদি অনুষ্ঠান।
অনুষ্ঠানে ছোট্ট অতিথিরা কেবল উপহার পায়নি, তাদের হাতে সুন্দর মেহেদি পরানো হলো এবং আনন্দঘন খেলার মাধ্যমে মুহূর্তগুলো হয়ে উঠল আরও প্রাণবন্ত। শিশুরা হাসি-উল্লাসে যেন পুরো পরিবেশকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে।
অভিভাবকরাও উৎসবের অংশ হয়ে উঠলেন। তাদের চোখে শিশুর খুশি দেখে বোঝা যাচ্ছিল—এই আয়োজন কেবল আনন্দ নয়, বরং মানসিক বিকাশ ও সামাজিক সম্পৃক্ততার এক শক্তিশালী সেতু।
আয়োজকরা জানান, সমাজের প্রতিটি শিশুরই আনন্দ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই ভবিষ্যতেও এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র উৎসব নয়, বরং সমাজে সহমর্মিতা, ভালোবাসা এবং মানবিকতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করছে।