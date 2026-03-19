    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    সারাদেশ   | |   চট্টগ্রাম

    লক্ষ্মীপুরে ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, যুবক নিহত

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    মার্চ ১৯, ২০২৬ ১২:১৮ অপরাহ্ণ
    লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ কলেজের সামনে লক্ষ্মীপুর–রামগতি সড়কে ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মনোহরী দাস (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) রাত সাড়ে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
    নিহত মনোহরী দাস কমলনগর উপজেলার চর লরেন্স ইউনিয়নের কর্মজীত সাধুর ছেলে।

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মনোহরী মোটরসাইকেলযোগে লক্ষ্মীপুর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় প্রবল ঝড়ে সড়কের ওপর একটি গাছ ভেঙে পড়ে। মোটরসাইকেলটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার সময় তিনি মোটরসাইকেলে একাই ছিলেন।

    লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, ঝড়ে সড়কের ওপর গাছ ভেঙে পড়ে। ওই গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

