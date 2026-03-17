লক্ষ্মীপুরের ‘মানবিক ডাক্তার’ এখন নোয়াখালীর সিভিল সার্জন!

স্বাস্থ্য সেবায় মানবিকতার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, লক্ষ্মীপুরের সাধারণ মানুষের অতি আপনজন ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন পদোন্নতি পেয়ে নোয়াখালী জেলার সিভিল সার্জন (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। গত ১৬ মার্চ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
তার এই পদোন্নতির খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে নোয়াখালীর পাশাপাশি লক্ষ্মীপুর জেলার সর্বস্তরের মানুষের মাঝে এক অভূতপূর্ব আনন্দ ও আবেগঘন পরিবেশ বিরাজ করছে।
লক্ষ্মীপুরের মানুষের হৃদয়ে যার স্থান:
ডাঃ আনোয়ার হোসেন কেবল একজন চিকিৎসক নন, তিনি লক্ষ্মীপুরবাসীর কাছে সেবার এক অনন্য নাম। এর আগে তিনি দীর্ঘ সময় লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সময়ে তার আন্তরিক চিকিৎসা সেবা, হাস্যেজ্জ্বল ব্যবহার এবং সাধারণ মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা আজও লক্ষ্মীপুরবাসীর হৃদয়ে অমলিন। সবশেষ তিনি রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
আক্ষেপের মাঝেও পরম তৃপ্তি:
লক্ষ্মীপুরের সাধারণ জনগণের দীর্ঘদিনের সুপ্ত ইচ্ছা ছিল, তাদের প্রিয় এই ডাক্তার যেন নিজ জেলা লক্ষ্মীপুরেই সিভিল সার্জন হয়ে আসেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সব জায়গায় মানুষের একটাই আক্ষেপ- “লক্ষ্মীপুরে হলে আমাদের জন্য আরও ভালো হতো।” তবে তিনি পার্শ্ববর্তী জেলা নোয়াখালীর সিভিল সার্জন হওয়ায় লক্ষ্মীপুরের মানুষ যেমন তাকে মিস করবে, তেমনি তাদের গর্বিত এই সন্তানের এমন সাফল্যে তারা অত্যন্ত আনন্দিত।
পেশাদারিত্ব ও মানবিকতার মেলবন্ধন:
বিগত দিনগুলোতে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে আরএমও থাকাকালীন তিনি যেভাবে দিন-রাত নিরলস পরিশ্রম করে মানুষের সেবা দিয়েছেন, তা সাধারণ মানুষের কাছে তাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। সংকটের মুহূর্তে তার সঠিক সিদ্ধান্ত ও মমত্ববোধ শত শত রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছে।
দুই জেলায় আনন্দের বন্যা:
নোয়াখালীর সিভিল সার্জন হিসেবে তার নিয়োগের খবরকে নোয়াখালীবাসী যেমন ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে, তেমনি লক্ষ্মীপুরের মানুষ তাকে শুভকামনা জানাতে ভুলছে না। সাধারণ জনগণ সামাজিক মাধ্যমে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে বলছেন, “লক্ষ্মীপুর আপনাকে খুব মিস করবে, আপনার এই সাফল্য আমাদের জন্য গর্বের। আপনার জন্য রইলো অফুরন্ত দোয়া ও ভালোবাসা।”
নতুন কর্মস্থলে যোগদানের মাধ্যমে ডাঃ আনোয়ার হোসেন স্বাস্থ্য সেবাকে আরও গতিশীল এবং জনবান্ধব করে তুলবেন-এমনটাই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের। একজন মানবিক চিকিৎসকের এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক, এটাই সবার কামনা।