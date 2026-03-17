    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    ফিচার   | |   লক্ষ্মীপুর

    সাংবাদিকতার গণ্ডি পেরিয়ে মানবতার ফেরিওয়ালা নজরুল ইসলাম জয়

    তাবারক হোসেন আজাদ
    মার্চ ১৭, ২০২৬ ৪:০৫ অপরাহ্ণ
      ইনসেটে মানবতার ফেরিওয়ালা শীর্ষ সংবাদ ডট কম এর সম্পাদক ও প্রকাশক সাংবাদিক নজরুল ইসলাম জয় | ছবিঃ শীর্ষ সংবাদ

    Link Copied!

    পেশায় তিনি একজন সংবাদকর্মী, কিন্তু হৃদয়ে ধারণ করেন আর্তমানবতার সেবার ব্রত। যখনই কোনো দুর্যোগ বা মানবিক সংকট হানা দিয়েছে, তখনই তিনি নিঃস্বার্থভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের দিকে। তিনি জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল ‘শীর্ষ সংবাদ ডটকম’-এর সম্পাদক ও প্রকাশক নজরুল ইসলাম জয়। এবার পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় দুই হাজার অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করে আবারও এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এই মানবিক কলমযোদ্ধা।

    দুই হাজার মানুষের মুখে ঈদের হাসি
    প্রতি বছরের মতো এবারও পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে বিশাল আয়োজন করেন নজরুল ইসলাম জয়। রাজধানীর মালিবাগ ও মৌচাক এলাকা এবং লক্ষ্মীপুর পৌরসভার বিভিন্ন স্থানে দুই হাজার মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে দেড় হাজার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে চাল, ডাল, আলু, চিনি, সেমাই ও দুধের প্যাকেট। পাশাপাশি ৫০০ জন অসহায় নারী ও পুরুষের মাঝে নতুন শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া শতাধিক মাদ্রাসা ছাত্রকে ঈদের নতুন পোশাক উপহার দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন তিনি।

    বৃষ্টির দিনে ‘রেইনকোট’ ও সুরক্ষা সামগ্রী
    নজরুল ইসলাম জয়ের মানবিকতার একটি বিশেষ দিক হলো মানুষের প্রয়োজনকে বুঝতে পারা। করোনাকালে যখন লকডাউনে রিকশা ও ভ্যানচালকরা পেটের তাগিদে বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করছিলেন, তখন তিনি তাদের কষ্ট লাঘবে শতাধিক রেইনকোট বিতরণ করেন। সঙ্গে ছিল মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার। শুধু তাই নয়, লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া পত্রিকা হকারদেরও তিনি আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

    আঁধারে আলোর মশাল: খুঁজে খুঁজে সহায়তা
    ‘খুঁজে খুঁজে অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো’—এটি জয়ের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। করোনাকালের ভয়াবহ দিনগুলোতে যখন মানুষ ঘরবন্দী, তখন তিনি গভীর রাতে খাবার ও ওষুধ নিয়ে পৌঁছে গেছেন অভাবীদের দুয়ারে। ২০ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হাফেজে কোরআন ও তাদের খাদেমদের জন্য নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন নতুন পোশাক। হাড়কাঁপানো শীতের রাতে যখন মানুষ লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমায়, তখন সাংবাদিক জয়কে দেখা গেছে লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও নোয়াখালী শহরের অলিতে-গলিতে রিকশাচালক ও ছিন্নমূল মানুষের গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিতে।

    বন্যা ও চিকিৎসা সেবা
    সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যায় দুর্গত এলাকায় নজরুল ইসলাম জয়ের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তিনি কেবল শুকনো খাবার দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং একটি বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করে কয়েক হাজার মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, ওষুধ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

    জীবন দর্শন ও দায়বদ্ধতা
    ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক লভ্যাংশের একটি অংশ দিয়ে মানুষের সেবা করে আসা এই সংবাদকর্মী বলেন, “সাংবাদিকতা আমাকে মানুষের অভাব আর কষ্টের কথা জানতে সাহায্য করে। ঈদের আনন্দ একা নয়, বরং সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মাঝেই প্রকৃত তৃপ্তি। অসহায়ের হাসিমুখটুকুই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।”

    উল্লেখ্য, নজরুল ইসলাম জয় সম্পাদিত ‘শীর্ষ সংবাদ ডটকম’ ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে এবং ২০২২ সালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে সরকারি নিবন্ধন (নং-১১৪) লাভ করে। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পাশাপাশি এমন অসংখ্য মানবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি এখন সারাদেশে এক অনন্য মানবিক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন।

    Editor

    Editor

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 121

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • ভারতে আইসিইউতে ভয়াবহ আগুন, ১০ রোগীর মৃত্যু
  • জোরপূর্বক শ্রম ইস্যুতে বাংলাদেশসহ ৬০ দেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত
  • ময়মনসিংহ-৬ আসনের ব্যালট-রেজাল্ট শিট হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ
  • লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে নেই জলাতঙ্কের টিকা, বিপাকে শতাধিক রোগী
  • রাজধানীর শপিং মলগুলোতে দেশি-বিদেশি পণ্যের পসরা; জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা
  • ঢাকায় বজ্রবৃষ্টি হতে পারে আজ
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • টাঙ্গাইলে সূর্যমুখী চাষে কৃষকের মুখে হাসি
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…