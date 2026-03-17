ঈদের দিন বন্ধ থাকবে মেট্রোরেল

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন রাজধানী ঢাকায় মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘ সাত দিনের সরকারি ছুটির মধ্যে কেবল ঈদের দিনই এই আধুনিক গণপরিবহন সেবাটি বন্ধ থাকবে।
আজ সোমবার (১৬ মার্চ) ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আলম স্বাক্ষরিত এক দাপ্তরিক আদেশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
ঈদের ছুটিতে নগরবাসীর যাতায়াত পরিকল্পনা আগেভাগে নির্ধারণে সহায়তা করতেই এই আগাম ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
ডিএমটিসিএল সূত্র জানায় যে, ঈদের বিশেষ ছুটির কারণে কেবল ওই দিনটিতেই মেট্রোরেলের চাকা ঘুরবে না। তবে ঈদের পরদিন থেকেই পূর্বনির্ধারিত নিয়মিত সময়সূচি অনুযায়ী পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হবে।
মেট্রোরেল বন্ধ থাকার ফলে ঈদের দিন রাজধানীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াতে যাত্রীদের বিকল্প যানবাহনের ওপর নির্ভর করতে হবে। প্রতি বছর ঈদের ছুটিতে রাজধানী ফাঁকা থাকলেও যাতায়াতের সুবিধার্থে মেট্রোরেলের মতো দ্রুতগামী পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা থাকলেও এবার একদিনের জন্য বিরতি দেওয়া হচ্ছে।
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এবার শবে কদর ও নির্বাহী আদেশের ছুটি মিলিয়ে টানা সাত দিনের বড় ছুটি পেয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এই দীর্ঘ অবকাশে রাজধানীবাসীর একটি বড় অংশই নাড়ির টানে গ্রামের বাড়ি ফিরে গেছেন। ফলে ঢাকা এখন অনেকটাই জনশূন্য হয়ে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে কারিগরি রক্ষণাবেক্ষণ বা কর্মীদের ছুটির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ডিএমটিসিএল এই সাময়িক বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ নগরবাসীকে পবিত্র ঈদের আগাম শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি এই সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। নিয়মিত যাত্রীদের জন্য ঈদের পরদিন থেকে পুনরায় সেবা প্রদানের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন রাখা হয়েছে। নির্ধারিত সময়সূচি মেনে পুনরায় স্টেশনে উপস্থিত হয়ে সেবা গ্রহণের জন্য ডিএমটিসিএলের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।