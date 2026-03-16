    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    লক্ষ্মীপুরে পরিবহন মালিকদের সঙ্গে জেলা পুলিশের ঈদ প্রস্তুতি সভা

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    মার্চ ১৬, ২০২৬ ৪:৫১ অপরাহ্ণ
    পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উদযাপনকে সামনে রেখে জেলা পুলিশ আজ লক্ষ্মীপুরের পরিবহন মালিক সমিতির সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে।

    আজ সোমবার (১৬ মার্চ) জেলা পুলিশের উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

    সভায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার মোঃ আবু তারেক, উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান কাজেমী পিপিএম-সেবা, ওসি ডিবি সাহাদাত হোসেন টিটো, টিআই (প্রশাসন) মোঃ কামরুল হাসান পিপিএমসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

    সভায় ঈদের সময় যাত্রী নিরাপত্তা, যানবাহনের নিয়ম-নীতি ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

    জেলা পুলিশ পরিবহন মালিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পরিবহন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার জানায়।

    পুলিশ সুপার মোঃ আবু তারেক বলেন, “আমরা চাই লক্ষ্মীপুরবাসী নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারুক। পরিবহন মালিকদের সঙ্গে সমন্বয় জরুরি।”

    পরিবহন মালিকরাও তাদের পক্ষ থেকে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

    Editor

