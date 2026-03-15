    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    ধর্ম

    পবিত্র শবে কদর উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমে আলোচনা সভা ও বিশেষ দোয়া

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    মার্চ ১৫, ২০২৬ ৮:১৩ অপরাহ্ণ
    যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যে আগামীকাল সোমবার (১৬ মার্চ) দিনগত রাতে সারাদেশে পবিত্র লাইলাতুল কদর পালিত হবে। এ উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সোমবার বাদ মাগরিব বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে আলোচনা সভা ও বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে।

    সভায় পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে লাইলাতুল কদরের ফজিলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে ওয়াজ করবেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) আঃ ছালাম খান। সভাপতিত্ব করবেন দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক ড. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ।

    আজ রোববার (১৫ মার্চ ) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, পবিত্র শবে কদর উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ, ইসলামিক মিশন কেন্দ্রসমূহ ও ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে অনুরূপ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হবে।

    জে এম আলী নয়ন

    আরও দেখুন
  • রাজধানীর শপিং মলগুলোতে দেশি-বিদেশি পণ্যের পসরা; জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা
  • টাঙ্গাইলে সূর্যমুখী চাষে কৃষকের মুখে হাসি
  • মধ্যপ্রাচ্য সংকটঃ হরমুজ ইস্যুতে বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া, নতুন উত্তেজনা
  • জামালপুরে স্বামীকে বেঁধে গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ; তিনজনের মৃত্যুদণ্ড
  • জোরপূর্বক শ্রম ইস্যুতে বাংলাদেশসহ ৬০ দেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • বিরোধী দল অসাংবিধানিকভাবে সংস্কার পরিষদের শপথ নিয়েছেঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
  • ঢাকায় বজ্রবৃষ্টি হতে পারে আজ
