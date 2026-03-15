‘ফাইনালে’ টসে জিতল পাকিস্তান, ব্যাটিংয়ে পাঠাল বাংলাদেশকে

শুরুর দুই ম্যাচে দুই দল জিতেছে একটি করে ম্যাচ। যার ফলে আজ তৃতীয় ম্যাচটা পরিণত হয়েছে অঘোষিত ফাইনালে।
শুরুর সেই দুই ম্যাচে বাংলাদেশ টস ভাগ্যটাকে সঙ্গে পেয়েছিল। তবে আজ সেটা দলকে সঙ্গ দিল না। টস জিতেছে পাকিস্তান।
আগের দুই খেলার সঙ্গে আজকের ম্যাচের মিল আছে একটি জায়গায় আছে। সেটা হলো অধিনায়কের সিদ্ধান্তে।
আজ পাক অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি টস জিতে বাংলাদেশকে পাঠিয়েছেন ব্যাটিংয়ে।
এভাবে অধিনায়কদের সিদ্ধান্তে একটি মিলও দেখা গেছে। আগের দুই ম্যাচে বাংলাদেশ অধিনায়ক যেমন পাকিস্তানকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিলেন, তেমনি আজ পাকিস্তান অধিনায়কও একই কৌশল নিয়েছেন—বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে।
