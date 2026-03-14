শীর্ষ সংবাদের উদ্যোগে দেড় হাজার মানুষের মাঝে ঈদ উপহার

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করেছে অনলাইন সংবাদমাধ্যম শীর্ষ সংবাদ ডটকম।
শনিবার (১৪ মার্চ) দুপুরে ঢাকার মালিবাগ, মৌচাক ও মারুফ মার্কেট এলাকায় এসব ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। একই দিন শীর্ষ সংবাদ ডটকমের সম্পাদক ও প্রকাশক নজরুল ইসলাম জয় লক্ষ্মীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় এক হাজার দরিদ্র পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, আলু, চিনি, সেমাই ও দুধ বিতরণ করেন। পাশাপাশি প্রায় ৫০০ নারী-পুরুষের হাতে শাড়ি ও লুঙ্গি তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় নজরুল ইসলাম জয় বলেন, ঈদের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়ার লক্ষ্যেই শীর্ষ সংবাদ ডটকমের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও অসহায় মানুষের পাশে থাকার এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।
ঈদের আগে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করায় স্থানীয় উপকারভোগীরা শীর্ষ সংবাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
