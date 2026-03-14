    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    লক্ষ্মীপুর

    লক্ষ্মীপুরে চাকা থমকে আছে ট্রাকের, দিশেহারা চালক হারুনুর রশীদ

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    মার্চ ১৪, ২০২৬ ৬:৪৯ অপরাহ্ণ
    লক্ষ্মীপুর জেলার ৫টি উপজেলায় বর্তমানে জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। পেট্রোল পাম্পগুলোতে টানানো হয়েছে ‘তেল নেই’ লেখা সাইনবোর্ড। এই সংকটের সরাসরি প্রভাব পড়েছে পরিবহন খাতে, বিশেষ করে পণ্যবাহী ট্রাক চালকরা পড়েছেন চরম বিপাকে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও তেল না পেয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে জেলার সরবরাহ ব্যবস্থা।

    সরেজমিনে দেখা গেছে, কমলনগর, রামগঞ্জ, রায়পুর, রামগতি এবং সদর উপজেলার প্রায় সবকটি পেট্রোল পাম্প এখন জ্বালানি শূন্য। শহরের নামী-দামি পাম্প যেমন—ফিরোজ পেট্রোল পাম্প, ধরিত্রী পেট্রোল পাম্প কিংবা উত্তর ও দক্ষিণ তেমুহনী এলাকায় কোনো তেল পাওয়া যাচ্ছে না। দু-একটি পাম্পে ইফতারের পর সামান্য তেল মিললেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য।

    তেলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক ড্রাইভার হারুনুর রশীদ তার অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “পাম্পে পাম্পে ঘুরছি কিন্তু কোথাও ডিজেল নেই। কখন তেল আসবে, আদৌ আসবে কি না—তা কেউ বলতে পারছে না। আমাদের চাকা ঘুরলে পেট চলে, কিন্তু তেলের অভাবে এখন রাস্তায় বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এতে করে আমাদের আয় যেমন বন্ধ হচ্ছে, তেমনি সময়মতো মালামাল পৌঁছাতে না পারায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও পুরো সাপ্লাই চেইন বড় ক্ষতির মুখে পড়ছে।”

    হারুনুর রশীদের মতো একই সংকটে পড়েছেন মিলন হোসেন নামে আরেক চালক। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, “বাজারে তেল নেই, গন্তব্যে পৌঁছাব কীভাবে? প্রতিদিন মাইলের পর মাইল ঘুরেও তেল মিলছে না।”

    এদিকে মোটরসাইকেল চালকদের অবস্থাও শোচনীয়। হাসান মাহমুদ নামের এক চালক জানান, তিনি ৫ কিলোমিটার পথ হেঁটে উত্তর তেমুহনী পাম্পে এসে দীর্ঘ অপেক্ষার পর মাত্র ২০০ টাকার তেল পেয়েছেন। অনেকের কপালে তাও জুটছে না।

    উত্তর তেমুহনীর মেসার্স মোজাম্মেল হক পেট্রোল পাম্পে ইফতারের পর কিছু সময়ের জন্য তেল দেওয়া হলেও সেখানে ট্রাক বা বড় যানবাহনের ঠাঁই হচ্ছে না। কেবল মোটরসাইকেলই হিমশিম খাচ্ছে সীমিত তেলের লাইনে। ফলে সড়কের দুই পাশে তেলের অপেক্ষায় ট্রাকের দীর্ঘ সারি তৈরি হয়েছে।

    বিশ্লেষকরা সতর্ক করে বলছেন, এই সংকট দ্রুত সমাধান না হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আরও স্থবির হয়ে পড়বে। স্থানীয় প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এখন পর্যন্ত এই জ্বালানি সংকট নিরসনে কোনো স্থায়ী পরিকল্পনার কথা জানাতে পারেননি।

    অন্ধকার পাম্প আর তেলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকগুলোর নিস্তব্ধতা যেন লক্ষ্মীপুরের থমকে যাওয়া অর্থনীতিরই প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

    আরও দেখুন
  • ইরানে ৬ মাসের শিশুসহ একই পরিবারের ছয়জন নিহত হলো যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায়
  • অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে ৪ যাত্রী, সিরাজগঞ্জে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার
  • জামালপুরে স্বামীকে বেঁধে গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ; তিনজনের মৃত্যুদণ্ড
  • ঢাকায় বজ্রবৃষ্টি হতে পারে আজ
  • জোরপূর্বক শ্রম ইস্যুতে বাংলাদেশসহ ৬০ দেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত
  • টাঙ্গাইলে সূর্যমুখী চাষে কৃষকের মুখে হাসি
  • রাজধানীর শপিং মলগুলোতে দেশি-বিদেশি পণ্যের পসরা; জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
